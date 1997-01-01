Украинская певица Оля Полякова поделилась подробностями личной жизни.

Оля Полякова instagram.com/polyakovamusic

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В недавнем интервью программе «Світське життя» Оля Полякова откровенно рассказала про отношения со свекровью. По словам знаменитости, 86-летняя Фира Семеновна всегда хвалит невестку и внучек – Машу и Алису.

«У меня прекрасная свекровь. Настоящая еврейская мама. У нее все свои - хорошие. Невестка - лучшая. Дети - самые умные и красивые. Все, что мы делаем - лучшее», - призналась Полякова.

Также звезда отметила, что ее мама тоже очень хорошая, но другая по характеру, поскольку любит поучать артистку.

«Моя мама немного другая, она немножко критикует, рассказывает, что делать, куда идти, что правильно, что нет, как сидеть, как есть, как дышать», - иронизирует певица.

Звездная семья не скрывает, что между зятем и тещей непростые отношения. Мама артистки объясняет это тем, что Вадиму «хочется показать, как его Оля слушает, и так же Оле хочется показать, как муж у нее на побегушках».

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