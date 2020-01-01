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СМИ показали, как выглядит роскошный дом Лободы под Киевом

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Особняк оформлен на маму певицы – Наталью Лободу.
СМИ показали, как выглядит роскошный дом Лободы под Киевом
СМИ показали, как выглядит роскошный дом Лободы под Киевом
instagram.com/lobodaofficial

Журналисты программы «Викриття», что выходит на канале KYIV. LIVE, показали, где живет певица Светлана Лобода, когда приезжает в Киев. Так, СМИ удалось выяснить, что у звезды есть особняк в селе Гореничи Бучанского района (до 2020 года Киево-Святошинский район).

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По данным программы, дом площадью 430 квадратных метров обошелся Лободе в 10-12 миллионов гривен. Согласно документам, владельцем жилья является мама певицы – Наталья Васильевна. Загородный коттедж оформлен в итальянском стиле, преобладают светлые и золотистые оттенки.

Дом Лободы под Киевом
Дом Лободы под Киевом
Скриншот из видео

В особняке оборудована гардеробная, где хранятся старые сценические костюмы Светланы. Кроме того, во дворе можно увидеть бассейн, небольшой сад, беседку и террасу.

Дом Лободы под Киевом
Дом Лободы под Киевом
Скриншот из видео

На территории дома Лободы ведется круглосуточное наблюдение. Более того, в сам поселок просто так не попасть, ведь подъездной дороге к Гореничам установлен шлагбаум.

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Теги: Светлана Лобода, дома звезд, разоблачение
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Источник: ivonа bigmir)net

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