ТОП-20 мам зарубежных знаменитостей

Узнайте, от кого унаследовали талант и внешность популярные музыканты и актеры.

Ежегодно, во второе воскресенье мая, в Украине и еще более 80-ти стран мира отмечают День матери. В 2021 году мам и беременных женщин будут поздравлять 9 мая.

Накануне Дня матери Ivonа решила показать зарубежных знаменитостей и их мам. Узнайте, от кого унаследовали свой талант и внешность популярные актеры и музыканты.

Хоакин Феникс

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Мама актера, Арлин Феникс вместе с мужем занимались миссионерской деятельностью в Южной Америке. Она сопровождала звездного сына на церемонии «Оскар 2020». Именно тогда Хоакин получил заветную статуэтку как лучший актер года.

Мама Хоакина Феникса Getty images

Меган Маркл

Мама бывшей актрисы и фотомодели Меган Маркл, Дория Рэгленд преподавала йогу и была социальным работником. Впервые поклонники герцогини Сассекской увидели ее маму на королевской свадьбе.

Мама Меган Маркл Getty images

Крис Эванс

Мама звезды киновселенной Marvel, Лиза Эванс является арт-директором в молодёжном театре Concord Youth Theater.

Мама Криса Эванса Getty images

Том Круз

Мама звезды «Матрицы» Мэри Ли долгое время работала по профессии учителем-дефектологом.

Мама Тома Круза Getty images

Бейонсе

67-летняя Тина Ноулз сейчас занимается дизайном костюмов. Главным ее клиентом является звездная дочь.

Мама Бейонсе Getty images

Дженнифер Лопес

Мама Джей Ло, пуэрториканка Гваделупе Родригес была домохозяйкой. Сейчас 76-летняя Гваделупе часто появляется на светских мероприятиях с дочерью, а также вместе с ней снимается в различных фотосессиях.

Мама Дженнифер Лопес Getty images

Кейт Хадсон

Актриса Кейт Хадсон является дочерью обладательницы «Оскара» Голди Хоун. Звездная мама снималась в таких картинах, как «Цветок кактуса», «Рядовой Бенджамин», «За бортом» и «Смерть ей к лицу» Сейчас 75-летняя Хоун занимается благотворительным образовательным «Фондом Хоун».

Мама Кейт Хадсон Getty images

Брэдли Купер

Мама восьмикратного номинанта на «Оскар» - бывшая работница одного из филиалов телеканала NBC Глория Компано Купер.

Мама Брэдли Купера Getty images

Леди Гага

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Мама эпатажной певицы, 66-летняя Синтия Джерманотта является известной в США меценаткой, активисткой и предпринимательницей. Вместе с дочерью она основала Фонд «Born This Way». В 2018 году Джерманотта выступила перед Генеральной Ассамблеей ООН. А еще через год Всемирная организация здравоохранения Организации Объединенных Наций объявила, что Синтия станет послов доброй воли по вопросам психического здоровья.

Мама Леди Гаги Getty images

Илон Маск

Самый известный в мире предприниматель, изобретатель и миллиардер Илон Маск может похвастаться красавицей-мамой. 73-летняя Мэй Маск более 50 лет в модельном бизнесе. Женщина снимается в фотосессиях для различных брендов и обложек глянцев, а также читает лекции о диетологии.

Мама Илона Маска Getty images

Рианна

Мама Рианны, Моники Брэйтвэйт имеет афро-гайанские корни. Ранее она работала бухгалтером.

Мама Рианны Getty images

Шарлиз Терон

Мама обладательницы «Оскара», Герда Терон управляет фирмой по строительству дорог. Также вместе с мужем она владеет фермой.

Мама Шарлиз Терон Getty images

Гвинет Пэлтроу

Звезда «Мстителей» Гвинет Пэлтроу является дочерью американской актрисы Блайт Даннер. 78-летняя артистка наиболее известна по фильму «Знакомство с Факерами» и сериалах «Уилл и Грейс» и «Доктор Хафф». Также Блайт принимает участие в деятельности организаций по защите окружающей среды и Фонда по борьбе с раковыми заболеваниями.

Мама Гвинет Пэлтроу Getty images

Энн Хэтэуэй

Мама звезды «Дневников принцессы», Кейт Маккалей ранее тоже была актрисой.

Мама Энн Хэтэуэй Getty images

Ким Кардашьян

Маму этой знаменитости знают во всем мире благодаря реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Сейчас 65-летняя Крис Дженнер пробует себя в роли менеджера в сфере развлечений, продюсера и предпринимателя.

Мама Ким Кардашьян Getty images

Дакота Джонсон

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Звезда «Пятидесяти оттенков серого» унаследовала актерский талант от своей матери, бывшей жены Антонио Бандераса, голливудской актрисы Мелани Гриффит. 63-летняя кинозвезда снималась в фильмах «Дикая штучка», «Деловая девушка», «Двое - это слишком» и в мюзикле «Чикаго».

Мама Дакоты Джонсон Getty images

Эмма Стоун

Актриса музыкального фильма «Ла-Ла-ленд» неоднократно появлялась на светских мероприятиях со своей мамой, домохозяйкой Кристой Стоун.

Мама Эммы Стоун Getty images

Леонардо Ди Каприо

Мама голливудского красавчика Леонардо Ди Каприо, Ирмелин Инденбиркен ранее работала секретарем суда.

Мама Леонардо Ди Каприо Getty images

Джонни Депп

Мама еще одного голливудского актера Джонни Деппа, Бетти Сью Палмер когда-то работала официанткой. На светских мероприятиях со звездным сыном она появляется редко.

Мама Джонни Деппа Getty images

Киану Ривз

А вот англичанка Патрисия Бонд довольно часто посещает с сыном Киану Ривзом различные церемонии награждения. Женщина работает дизайнером костюмов.

Мама Киану Ривза Getty images

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