ТОП-20 мам зарубежных знаменитостей
Ежегодно, во второе воскресенье мая, в Украине и еще более 80-ти стран мира отмечают День матери. В 2021 году мам и беременных женщин будут поздравлять 9 мая.
Накануне Дня матери Ivonа решила показать зарубежных знаменитостей и их мам. Узнайте, от кого унаследовали свой талант и внешность популярные актеры и музыканты.
Хоакин Феникс
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Мама актера, Арлин Феникс вместе с мужем занимались миссионерской деятельностью в Южной Америке. Она сопровождала звездного сына на церемонии «Оскар 2020». Именно тогда Хоакин получил заветную статуэтку как лучший актер года.
Меган Маркл
Мама бывшей актрисы и фотомодели Меган Маркл, Дория Рэгленд преподавала йогу и была социальным работником. Впервые поклонники герцогини Сассекской увидели ее маму на королевской свадьбе.
Крис Эванс
Мама звезды киновселенной Marvel, Лиза Эванс является арт-директором в молодёжном театре Concord Youth Theater.
Том Круз
Мама звезды «Матрицы» Мэри Ли долгое время работала по профессии учителем-дефектологом.
Бейонсе
67-летняя Тина Ноулз сейчас занимается дизайном костюмов. Главным ее клиентом является звездная дочь.
Дженнифер Лопес
Мама Джей Ло, пуэрториканка Гваделупе Родригес была домохозяйкой. Сейчас 76-летняя Гваделупе часто появляется на светских мероприятиях с дочерью, а также вместе с ней снимается в различных фотосессиях.
Кейт Хадсон
Актриса Кейт Хадсон является дочерью обладательницы «Оскара» Голди Хоун. Звездная мама снималась в таких картинах, как «Цветок кактуса», «Рядовой Бенджамин», «За бортом» и «Смерть ей к лицу» Сейчас 75-летняя Хоун занимается благотворительным образовательным «Фондом Хоун».
Брэдли Купер
Мама восьмикратного номинанта на «Оскар» - бывшая работница одного из филиалов телеканала NBC Глория Компано Купер.
Леди Гага
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Мама эпатажной певицы, 66-летняя Синтия Джерманотта является известной в США меценаткой, активисткой и предпринимательницей. Вместе с дочерью она основала Фонд «Born This Way». В 2018 году Джерманотта выступила перед Генеральной Ассамблеей ООН. А еще через год Всемирная организация здравоохранения Организации Объединенных Наций объявила, что Синтия станет послов доброй воли по вопросам психического здоровья.
Илон Маск
Самый известный в мире предприниматель, изобретатель и миллиардер Илон Маск может похвастаться красавицей-мамой. 73-летняя Мэй Маск более 50 лет в модельном бизнесе. Женщина снимается в фотосессиях для различных брендов и обложек глянцев, а также читает лекции о диетологии.
Рианна
Мама Рианны, Моники Брэйтвэйт имеет афро-гайанские корни. Ранее она работала бухгалтером.
Шарлиз Терон
Мама обладательницы «Оскара», Герда Терон управляет фирмой по строительству дорог. Также вместе с мужем она владеет фермой.
Гвинет Пэлтроу
Звезда «Мстителей» Гвинет Пэлтроу является дочерью американской актрисы Блайт Даннер. 78-летняя артистка наиболее известна по фильму «Знакомство с Факерами» и сериалах «Уилл и Грейс» и «Доктор Хафф». Также Блайт принимает участие в деятельности организаций по защите окружающей среды и Фонда по борьбе с раковыми заболеваниями.
Энн Хэтэуэй
Мама звезды «Дневников принцессы», Кейт Маккалей ранее тоже была актрисой.
Ким Кардашьян
Маму этой знаменитости знают во всем мире благодаря реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Сейчас 65-летняя Крис Дженнер пробует себя в роли менеджера в сфере развлечений, продюсера и предпринимателя.
Дакота Джонсон
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Звезда «Пятидесяти оттенков серого» унаследовала актерский талант от своей матери, бывшей жены Антонио Бандераса, голливудской актрисы Мелани Гриффит. 63-летняя кинозвезда снималась в фильмах «Дикая штучка», «Деловая девушка», «Двое - это слишком» и в мюзикле «Чикаго».
Эмма Стоун
Актриса музыкального фильма «Ла-Ла-ленд» неоднократно появлялась на светских мероприятиях со своей мамой, домохозяйкой Кристой Стоун.
Леонардо Ди Каприо
Мама голливудского красавчика Леонардо Ди Каприо, Ирмелин Инденбиркен ранее работала секретарем суда.
Джонни Депп
Мама еще одного голливудского актера Джонни Деппа, Бетти Сью Палмер когда-то работала официанткой. На светских мероприятиях со звездным сыном она появляется редко.
Киану Ривз
А вот англичанка Патрисия Бонд довольно часто посещает с сыном Киану Ривзом различные церемонии награждения. Женщина работает дизайнером костюмов.
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