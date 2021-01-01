Пасха 2021: Как украинские звезды готовятся к празднику
Уже в это воскресенье, 2 мая, православные христиане будут отмечать Пасху. Многие украинцы уже убрали в доме и начали готовить традиционные блюда на праздник. Не остались в стороне и украинские знаменитости. Узнайте, кто из звезд уже испек паску и покрасил яйца на Пасху 2021.
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Украинская певица Ирина Федишин поделилась трогательными семейными снимками, на которых она со своими сыновьями Юрой и Олегом красит яйца к Пасхе.
Популярная ведущая и актриса Лилия Ребрик вместе с дочерями Дианой и Полиной украсила двор к празднику. Звездная мама подготовила для девочек подарки от пасхального кролика.
Ведущая Регина Тодоренко решила попробовать в этом году покрасить яйца с помощью риса.
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Украинский ведущий и шоумен Александр Педан опубликовал в Инстаграм-Сторис видео, где он вместе с дочерью Лерой и сыном Марком украшает паски.
Танцовщица Алена Шоптенко накануне вечером тоже решила испечь паски. Результатами работы звезда поделилась в разделе Сторис.
Звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов накануне праздника похвастались подарком от премьер-министра Украины. Денис Шмыгаль преподнес паре пасочку.
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