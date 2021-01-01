Пасха 2021: Как украинские звезды готовятся к празднику

Украинские знаменитости показали, как украшают дом к празднику и как готовят паски.

Уже в это воскресенье, 2 мая, православные христиане будут отмечать Пасху. Многие украинцы уже убрали в доме и начали готовить традиционные блюда на праздник. Не остались в стороне и украинские знаменитости. Узнайте, кто из звезд уже испек паску и покрасил яйца на Пасху 2021.

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Украинская певица Ирина Федишин поделилась трогательными семейными снимками, на которых она со своими сыновьями Юрой и Олегом красит яйца к Пасхе.

Как Ирина Федишин готовится к Пасхе 2021 instagram.com/irynafedyshyn

Как Ирина Федишин готовится к Пасхе 2021 instagram.com/irynafedyshyn

Популярная ведущая и актриса Лилия Ребрик вместе с дочерями Дианой и Полиной украсила двор к празднику. Звездная мама подготовила для девочек подарки от пасхального кролика.

Как Лилия Ребрик готовится к Пасхе 2021 Скриншот

Как Лилия Ребрик готовится к Пасхе 2021 Скриншот

Как Лилия Ребрик готовится к Пасхе 2021 Скриншот

Как Лилия Ребрик готовится к Пасхе 2021 instagram.com/svitsketv

Ведущая Регина Тодоренко решила попробовать в этом году покрасить яйца с помощью риса.

Как Регина Тодоренко готовится к Пасхе 2021 Скриншот

Как Регина Тодоренко готовится к Пасхе 2021 Скриншот

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Украинский ведущий и шоумен Александр Педан опубликовал в Инстаграм-Сторис видео, где он вместе с дочерью Лерой и сыном Марком украшает паски.

Как Александр Педан готовится к Пасхе 2021 Скриншот

Танцовщица Алена Шоптенко накануне вечером тоже решила испечь паски. Результатами работы звезда поделилась в разделе Сторис.

Как Алена Шоптенко готовится к Пасхе 2021 Скриншот

Как Алена Шоптенко готовится к Пасхе 2021 Скриншот

Как Алена Шоптенко готовится к Пасхе 2021 Скриншот

Звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов накануне праздника похвастались подарком от премьер-министра Украины. Денис Шмыгаль преподнес паре пасочку.

Катя Осадчая показала паску от Дениса Шмыгаля Скриншот

Юрий Горбунов показала паску от Дениса Шмыгаля Скриншот

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