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Пасха 2021: Как украинские звезды готовятся к празднику

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Украинские знаменитости показали, как украшают дом к празднику и как готовят паски.
Пасха 2021: Как украинские звезды готовятся к празднику
Пасха 2021: Как украинские звезды готовятся к празднику
instagram.com

Уже в это воскресенье, 2 мая, православные христиане будут отмечать Пасху. Многие украинцы уже убрали в доме и начали готовить традиционные блюда на праздник. Не остались в стороне и украинские знаменитости. Узнайте, кто из звезд уже испек паску и покрасил яйца на Пасху 2021.

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Украинская певица Ирина Федишин поделилась трогательными семейными снимками, на которых она со своими сыновьями Юрой и Олегом красит яйца к Пасхе.

Как Ирина Федишин готовится к Пасхе 2021
Как Ирина Федишин готовится к Пасхе 2021
instagram.com/irynafedyshyn
Как Ирина Федишин готовится к Пасхе 2021
Как Ирина Федишин готовится к Пасхе 2021
instagram.com/irynafedyshyn

Популярная ведущая и актриса Лилия Ребрик вместе с дочерями Дианой и Полиной украсила двор к празднику. Звездная мама подготовила для девочек подарки от пасхального кролика.

Как Лилия Ребрик готовится к Пасхе 2021
Как Лилия Ребрик готовится к Пасхе 2021
Скриншот
Как Лилия Ребрик готовится к Пасхе 2021
Как Лилия Ребрик готовится к Пасхе 2021
Скриншот
Как Лилия Ребрик готовится к Пасхе 2021
Как Лилия Ребрик готовится к Пасхе 2021
Скриншот
Как Лилия Ребрик готовится к Пасхе 2021
Как Лилия Ребрик готовится к Пасхе 2021
instagram.com/svitsketv

Ведущая Регина Тодоренко решила попробовать в этом году покрасить яйца с помощью риса.

Как Регина Тодоренко готовится к Пасхе 2021
Как Регина Тодоренко готовится к Пасхе 2021
Скриншот
Как Регина Тодоренко готовится к Пасхе 2021
Как Регина Тодоренко готовится к Пасхе 2021
Скриншот

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Украинский ведущий и шоумен Александр Педан опубликовал в Инстаграм-Сторис видео, где он вместе с дочерью Лерой и сыном Марком украшает паски.

Как Александр Педан готовится к Пасхе 2021
Как Александр Педан готовится к Пасхе 2021
Скриншот

Танцовщица Алена Шоптенко накануне вечером тоже решила испечь паски. Результатами работы звезда поделилась в разделе Сторис.

Как Алена Шоптенко готовится к Пасхе 2021
Как Алена Шоптенко готовится к Пасхе 2021
Скриншот
Как Алена Шоптенко готовится к Пасхе 2021
Как Алена Шоптенко готовится к Пасхе 2021
Скриншот
Как Алена Шоптенко готовится к Пасхе 2021
Как Алена Шоптенко готовится к Пасхе 2021
Скриншот

Звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов накануне праздника похвастались подарком от премьер-министра Украины. Денис Шмыгаль преподнес паре пасочку.

Катя Осадчая показала паску от Дениса Шмыгаля
Катя Осадчая показала паску от Дениса Шмыгаля
Скриншот
Юрий Горбунов показала паску от Дениса Шмыгаля
Юрий Горбунов показала паску от Дениса Шмыгаля
Скриншот

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Теги: Пасха, украинские звезды, подготовка к пасхе, Ирина Федишин, Александр Педан, Лилия Ребрик, Регина Тодоренко, Алена Шоптенко, Катя Осадчая, Юрий Горбунов
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Источник: ivonа bigmir)net

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