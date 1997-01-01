Помолодела на 10 лет: Елена Кравец кардинально сменила имидж

Звезда «Квартала 95» Елена Кравец поразила фанатов кардинальной сменой имиджа.

Елена Кравец instagram.com/lennykravets

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44-летняя актриса Елена Кравец на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото, где запечатлела свое преображение. На кадрах знаменитость предстала с обновленной прической: звезда отстригла свои локоны и сделала каре. Теперь у звезды челка и короткая стрижка. Фолловеры отметили, что звезда стала выглядеть, как в 90-х, когда она играла в составе КВН.

Елена Кравец признается, что ей захотелось сменить образ из-за наступления весны:

«Привет! А я подстриглась! Психанула, как говорится!). Очень уж захотелось перемен! Не исключено, что все это- влияние системы @mudroed, моих результатов, ну и весны, конечно же!)))»

Поклонники восхитились преображением артистки, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Минус 10 по паспорту!» «Так неожиданно и такая легкость. Молодец!» «Ой, а вам идёт!» «Вау! Шикарно! Как минимум 10 лет куда-то пропало».

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