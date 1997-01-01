Ирина Билык призналась, сколько сделала пластических операций

Украинская певица Ирина Билык откровенно рассказала о пластических операциях.

Ирина Билык instagram.com/fan_iryna_bilyk

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В недавнем интервью для программы «Мой секрет» Ирина Билык призналась, сколько пластических операций сделала, и почему решилась изменить внешность. Знаменитость отметила, что впервые прибегла к услугам пластического хирурга в 30-летнем возрасте.

«Еще мои коллеги издевались, что я родила, что уже не вернусь. Это говорили в кулуарах. Я плакала. У меня все время в моей жизни были «молящие» глаза, как будто я плачу, немного нависали. Это у меня от папы», – поделилась откровением артистка.

Весьма неожиданным стало заявление о том, что встреча со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой, убедила ее в том, что нужно изменить внешность.

«Леонид Данилович Кучма подходит ко мне, смотрит мне в глаза и говорит: «Ирина, а чего это у вас такие грустные глаза?». Я тогда подумала: «Ну все, нужно точно что-то делать с глазами, если уж президент заметил, что они такие грустные». Тогда я решила немного «завеселить» свое лицо», – призналась Ирина Билык.

Затем Ирина Билык решила сделать ринопластику.

«У меня есть грузинская кровь и от Грузии у меня остался нос с горбинкой. Мне казалось, что этот нос видно за километр. И я попросила горбинку немного убрать. Но не полностью, потому что не хотела, чтобы люди увидели другую женщину», – рассказала певица.

Также артистка делает подтяжку лица и уколы красоты.

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