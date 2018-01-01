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Тина Кароль высказалась о своем «сложном» характере

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Многие из шоу-бизнесовой тусовки называют певицу Тину Кароль сложным человеком.
Тина Кароль высказалась о своем «сложном» характере
Тина Кароль высказалась о своем «сложном» характере
instagram.com/tina_karol

Одна из самых популярных артисток Украины, певица и ведущая Тина Кароль приняла участие в программе «29 вопросов для...», что выходит на ютуб-канале Люкс.ФМ. В разговоре со Славой Деминым 36-летняя исполнительница опровергла слухи о том, что якобы у нее очень сложный характер.

«Многие из шоу-бизнеса называют тебя неистово-сложным человеком. В чем твоя сложность», - поинтересовался Демин у Кароль.

«В том, что они никогда со мной не общались. Какая может быть сложность?», - ответила Тина.

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Звезда полностью согласна с фразой «Будь проще - и люди к тебе потянутся». Свой характер Кароль описывает словами «системность» и «сконцентрированность».

«Я недавно поняла, что отличает меня от собеседников и как я могу дополнить то или иное пространство. Я могу преобразовать что-то в реально красивое и интересное, выйти за рамки привычного видения», - заявила певица.

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Теги: Тина Кароль, сложный характер, Слава Демин, Люкс ФМ
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Источник: ivonа bigmir)net

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