Тина Кароль высказалась о своем «сложном» характере

Многие из шоу-бизнесовой тусовки называют певицу Тину Кароль сложным человеком.

Одна из самых популярных артисток Украины, певица и ведущая Тина Кароль приняла участие в программе «29 вопросов для...», что выходит на ютуб-канале Люкс.ФМ. В разговоре со Славой Деминым 36-летняя исполнительница опровергла слухи о том, что якобы у нее очень сложный характер.

«Многие из шоу-бизнеса называют тебя неистово-сложным человеком. В чем твоя сложность», - поинтересовался Демин у Кароль.

«В том, что они никогда со мной не общались. Какая может быть сложность?», - ответила Тина.

Читай также: Тина Кароль поделилась трогательным снимком покойного мужа

Звезда полностью согласна с фразой «Будь проще - и люди к тебе потянутся». Свой характер Кароль описывает словами «системность» и «сконцентрированность».

«Я недавно поняла, что отличает меня от собеседников и как я могу дополнить то или иное пространство. Я могу преобразовать что-то в реально красивое и интересное, выйти за рамки привычного видения», - заявила певица.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​