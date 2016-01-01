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Жена Дмитрия Комарова покорила Сеть чувственным танцем на берегу моря

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Александра Кучеренко показала видео, где она танцует румбу на пляже.
Жена Дмитрия Комарова покорила Сеть чувственным танцем на берегу моря
Жена Дмитрия Комарова покорила Сеть чувственным танцем на берегу моря
Пресс-служба

В четверг, 29 апреля, отмечался Международный день танца. По случаю праздника известная телеведущая и обладательница титула «Мисс Украина 2016» Александра Кучеренко опубликовала трогательное видео в Инстаграм.

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В ролике Александра танцует чувственную румбу на берегу моря вместе с партнером Виталием Загоруйко. Нежный и при этом страстный танец партнеры исполнили босиком на мокром песке. На Александре был кремовый купальник с блестками и белая летящая накидка.

«Танец... Пульс, биение сердца, дыхание. Танец - это ритм всей моей жизни! Это огромная энергия, которая питает каждую клеточку тела, даёт силы двигаться, чувствовать свободу и абсолютное счастье в моменте! И не нужно слов, чтобы это выразить – обо всем в танце говорит сама душа. Друзья, сегодня особенный день – Международный день танца. И в этот праздник я хочу поделиться тем, что меня по-настоящему вдохновляет и заряжает!», – подписала пост Александра.

Александра Кучеренко и Виталий Загоруйко
Александра Кучеренко и Виталий Загоруйко
Пресс-служба

По словам Александры, видео было снято в прошлом году для танцевального фестиваля, а локацией для съемок стала «жемчужина Черного моря» Одесса.

«Невероятный пейзаж, солнце перед закатом, шум моря и даже дождь, который перед съёмкой подготовил для нас песок на пляже - все сложилось так, чтобы в танце показать настоящую красоту! Тела, души и природы нашей страны, Украины, которая по-настоящему вдохновляет», – написала Кучеренко.

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Танцевальный ролик мгновенно покорил Сеть. «Божественно красиво, нежно и одновременно страстно», «как трогательно, браво!», «сногсшибательно», «до мурашек, очень красиво и чувственно», «невероятная красота», - поклонники буквально засыпали Александру комплиментами.

Отметим, Александра Кучеренко занимается спортивными бальными танцами с 5 лет и неоднократно становилась лауреатом международных конкурсов. Она продолжает заниматься любимым делом по сей день и не раз признавалась, что танец вдохновляет ее, заряжает энергией и наполняет счастьем. 

Александра Кучеренко
Александра Кучеренко
Пресс-служба

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Теги: Александра Кучеренко, день танца, Дмитрий Комаров
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Источник: ivonа bigmir)net

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