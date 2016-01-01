Жена Дмитрия Комарова покорила Сеть чувственным танцем на берегу моря
В четверг, 29 апреля, отмечался Международный день танца. По случаю праздника известная телеведущая и обладательница титула «Мисс Украина 2016» Александра Кучеренко опубликовала трогательное видео в Инстаграм.
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В ролике Александра танцует чувственную румбу на берегу моря вместе с партнером Виталием Загоруйко. Нежный и при этом страстный танец партнеры исполнили босиком на мокром песке. На Александре был кремовый купальник с блестками и белая летящая накидка.
«Танец... Пульс, биение сердца, дыхание. Танец - это ритм всей моей жизни! Это огромная энергия, которая питает каждую клеточку тела, даёт силы двигаться, чувствовать свободу и абсолютное счастье в моменте! И не нужно слов, чтобы это выразить – обо всем в танце говорит сама душа. Друзья, сегодня особенный день – Международный день танца. И в этот праздник я хочу поделиться тем, что меня по-настоящему вдохновляет и заряжает!», – подписала пост Александра.
По словам Александры, видео было снято в прошлом году для танцевального фестиваля, а локацией для съемок стала «жемчужина Черного моря» Одесса.
«Невероятный пейзаж, солнце перед закатом, шум моря и даже дождь, который перед съёмкой подготовил для нас песок на пляже - все сложилось так, чтобы в танце показать настоящую красоту! Тела, души и природы нашей страны, Украины, которая по-настоящему вдохновляет», – написала Кучеренко.
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Танцевальный ролик мгновенно покорил Сеть. «Божественно красиво, нежно и одновременно страстно», «как трогательно, браво!», «сногсшибательно», «до мурашек, очень красиво и чувственно», «невероятная красота», - поклонники буквально засыпали Александру комплиментами.
Отметим, Александра Кучеренко занимается спортивными бальными танцами с 5 лет и неоднократно становилась лауреатом международных конкурсов. Она продолжает заниматься любимым делом по сей день и не раз признавалась, что танец вдохновляет ее, заряжает энергией и наполняет счастьем.
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