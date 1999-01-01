ТОП-15 лучших танцоров Украины и мира
Сегодня, 29 апреля, во многих странах мира отмечается Международный день танца. Этот праздник появился в календаре в 1982 году благодаря Международному совету танца ЮНЕСКО.
По случаю праздника Ivona подготовила подборку самых известных украинских и зарубежных танцоров, артистов балета и хореографов из ныне живущих. Узнайте, кто сделал большой вклад в развитие современного танца.
- Майкл Флэтли
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Американский хореограф ирландского происхождения Майкл Флэтли трижды попадал в Книгу рекордов Гиннеса как самый быстрый танцор чечётки. Всемирно известным артист стал после участия в танцевальном представлении «Riverdance». А спустя несколько лет мужчина создал невероятно успешные постановки танцевальных шоу «Lord of the Dance» и «Feet of Flames». Благодаря Майклу мир увидел всю красоту национального танца Ирландии.
- Хоакин Кортес
Испанца из рода цыган-кале Хоакина Кортеса считают настоящим «Королем фламенко». Поклонники артиста даже придумали ему прозвище «Танцующий афродизиак» за его невероятный артистизм. В 18-летнем возрасте Кортес стал солистом Национального балета Испании. А спустя 5 лет создал собственную компанию «Балет фламенко Хоакина Кортеса», с которой гастролировал в странах Европы, Азии и Америки. В 1999 году ЮНЕСКО присудила Хоакину почётное звание «артиста ЮНЕСКО во имя мира».
- Сильви Гиллем
Талантливая француженка Сильви Гиллем даже после 40 лет долгое время оставалась одной из самых востребованных балерин мира. У звезды множество наград и званий за танцевальные заслуги. В 19 лет Сильви стала самой молодой звездой Гранд Оперы в Париже. А уже спустя 5 лет началась ее международная карьера. Гиллем была «приглашённой солисткой» Королевского балета Великобритании, а позже подписала контракт с Американским театром балета.
- Карина Смирнофф
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Американская танцовщица Карина Смирнофф, которая родилась в Харькове, является обладательницей многочисленных побед на мировых соревнованиях по бальным танцам. Звезда пять раз становилась чемпионкой США. Также она известна как участница телепроектов «Dancing with the Stars» и «Chelsea Lately».
- Пола Абдул
Американская танцовщица и певица Пола Абдул прошла путь от черлидерки до звания одного из самых лучших хореографов мира. Однажды на одной из баскетбольных игр ее заметили братья Джексоны и пригласили в свое шоу. Именно с ними Пола впервые поставила хореографию для музыкального клипа. Позже знаменитость создала танцевальные постановки для премии «Оскар» и для фильмов «Большой», «Поездка в Америку», «Джерри Магуайер», «Красота по-американски» и других. За танцевальные заслуги Абдул была удостоена премии «Эмми» как лучший хореограф и «Грэмми» за лучший видеоклип.
- Дерек Хаф
35-летний американский танцор Дерек Хаф шесть раз становился победителем танцевального телешоу «Dancing with the Stars». И еще два раза побеждал на премии «Эмми» в номинации «Лучшая хореография». Кроме того, талантливый танцор организовал собственный танцевальный тур под названием «Derek Hough Live! The Tour».
- Бенжамен Мильпье
Талантливый французский танцовщик и хореограф Бенжамен Мильпье был руководителем балетной труппы Парижской оперы и солистом труппы «Нью-Йорк Сити балле». В 2011 году основал танцевальную труппу L.A. Dance Project. Любовь к танцам помогла артисту познакомится с его супругой, знаменитой актрисой Натали Портман. В 2009 году Бенжамен ставил хореографию для фильма «Черный лебедь», где Натали играла главную роль.
- Бобби Ньюберри
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Британский хореограф Бобби Ньюберри является инноватором в мире музыки. В свои 31 он известен во всем мире. Парень работал над постановками шоу «America’s got talent» и «Dancing with the stars». Кроме того, танцор сотрудничал с Pink, Eminem, Pussycat Dolls, Missy Elliott и многими другими. Бобби проводит мастер-классы по Европе, Азии и Америке и преподает в известных танцевальных школах.
- Григорий Чапкис
Знаменитый украинский балетмейстер начал танцевальную карьеру в 16-летнем возрасте. Около 26 лет артист выступал в Государственном ансамбле песни и танца Украины (сейчас известный как Национальный заслуженный академический ансамбль танца Украины имени Павла Вирского). Григорий является первым балетмейстером киевского Театра имени Ивана Франко. Кроме того, он был руководителем образцового концертно-танцевального зала «Юность» и заместитель директора Театра драмы и комедии на Левом берегу Днепра. Сейчас 91-летний Народный артист Украины сидит в жюри «Танцев со звездами», работает профессором кафедры хореографии Института искусств Киевского университета имени Бориса Гринченко и преподает в Школе танцев Чапкиса.
- Екатерина Кухар
Судья обновленных сезонов «Танцев со звездами» в 15 лет выиграла приз конкурса молодых Prix de Lausanne в Швейцарии. А спустя два года ее позвали в труппу Национальной Оперы Украины. Екатерина гастролировала в странах Европы, Канаде, США, Японии, Корее, Китае. Кроме того, Народную артистку Украины приглашали на работу в Мадридский Королевский Оперный Театр и японский Национальный балет. В прошлом году балерина получила должность директора Киевского государственного хореографического училища.
- Влад Яма
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Хореограф Влад Яма стал известный после участия в «Танцах со звездами». Артист дважды становился финалистом шоу вместе с певицей Натальей Могилевской. До появления на телевидении, в 2002 году, Влад вместе со своей партнершей Мартой Бакай победил на открытом чемпионате Англии по спортивным танцам. Сейчас он является судей «Танцев со звездами». Кроме того, в качестве танцевального эксперта его приглашали на шоу «Україна має талант» и «Танцуют все!». Также Яма преподает хореографию в Киевском университете .
Денис Стульников
Этот украинский хореограф работал над постановками выступлений и клипов таких артистов, как Руслана, Монатик, Ани Лорак и Иван Дорн. Кроме того, Денис - победитель премии М1 Music Awards в номинации «Лучшая хореография для клипа».
Руслан Махов
Еще один талантливый украинский хореограф Руслан Махов работал над такими проектами, как песенный конкурс «Евровидение 2017» в Киеве и церемония вручения М1 Music Awards. Также он ставил танцевальные номера для «Время и Стекло», Макса Барских и Монатика. Как и Стульников, является обладателем титула «лучшего хореографа года» по версии М1 Music Awards.
Виктор Сычев
Этот украинский хореограф известен своим многолетним сотрудничеством с Ани Лорак. Сейчас востребованный постановщик живет и работает в США. В 2018 ГОДУ Виктор запантентовал собственную танцевальную технику под названием «Movie Moves Choregraphy».
Василий Козарь
Известный украинский танцор Василий Козарь стал победителем четвертого сезона « Танцюють всі», а позже прошел в финал «Танцюють всі. Возвращение героев». Хореограф основал свой театр Kozar Dance Theatre.
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