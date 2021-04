ТОП-15 лучших танцоров Украины и мира

В честь Дня танца вспоминаем самых талантливых артистов балета и хореографов со всего мира.

Сегодня, 29 апреля, во многих странах мира отмечается Международный день танца. Этот праздник появился в календаре в 1982 году благодаря Международному совету танца ЮНЕСКО.

По случаю праздника Ivona подготовила подборку самых известных украинских и зарубежных танцоров, артистов балета и хореографов из ныне живущих. Узнайте, кто сделал большой вклад в развитие современного танца.

Майкл Флэтли

Американский хореограф ирландского происхождения Майкл Флэтли трижды попадал в Книгу рекордов Гиннеса как самый быстрый танцор чечётки. Всемирно известным артист стал после участия в танцевальном представлении «Riverdance». А спустя несколько лет мужчина создал невероятно успешные постановки танцевальных шоу «Lord of the Dance» и «Feet of Flames». Благодаря Майклу мир увидел всю красоту национального танца Ирландии.

Хоакин Кортес

Испанца из рода цыган-кале Хоакина Кортеса считают настоящим «Королем фламенко». Поклонники артиста даже придумали ему прозвище «Танцующий афродизиак» за его невероятный артистизм. В 18-летнем возрасте Кортес стал солистом Национального балета Испании. А спустя 5 лет создал собственную компанию «Балет фламенко Хоакина Кортеса», с которой гастролировал в странах Европы, Азии и Америки. В 1999 году ЮНЕСКО присудила Хоакину почётное звание «артиста ЮНЕСКО во имя мира».

Сильви Гиллем

Талантливая француженка Сильви Гиллем даже после 40 лет долгое время оставалась одной из самых востребованных балерин мира. У звезды множество наград и званий за танцевальные заслуги. В 19 лет Сильви стала самой молодой звездой Гранд Оперы в Париже. А уже спустя 5 лет началась ее международная карьера. Гиллем была «приглашённой солисткой» Королевского балета Великобритании, а позже подписала контракт с Американским театром балета.

Карина Смирнофф

Американская танцовщица Карина Смирнофф, которая родилась в Харькове, является обладательницей многочисленных побед на мировых соревнованиях по бальным танцам. Звезда пять раз становилась чемпионкой США. Также она известна как участница телепроектов «Dancing with the Stars» и «Chelsea Lately».

Пола Абдул

Американская танцовщица и певица Пола Абдул прошла путь от черлидерки до звания одного из самых лучших хореографов мира. Однажды на одной из баскетбольных игр ее заметили братья Джексоны и пригласили в свое шоу. Именно с ними Пола впервые поставила хореографию для музыкального клипа. Позже знаменитость создала танцевальные постановки для премии «Оскар» и для фильмов «Большой», «Поездка в Америку», «Джерри Магуайер», «Красота по-американски» и других. За танцевальные заслуги Абдул была удостоена премии «Эмми» как лучший хореограф и «Грэмми» за лучший видеоклип.

Дерек Хаф

35-летний американский танцор Дерек Хаф шесть раз становился победителем танцевального телешоу «Dancing with the Stars». И еще два раза побеждал на премии «Эмми» в номинации «Лучшая хореография». Кроме того, талантливый танцор организовал собственный танцевальный тур под названием «Derek Hough Live! The Tour».

Бенжамен Мильпье

Талантливый французский танцовщик и хореограф Бенжамен Мильпье был руководителем балетной труппы Парижской оперы и солистом труппы «Нью-Йорк Сити балле». В 2011 году основал танцевальную труппу L.A. Dance Project. Любовь к танцам помогла артисту познакомится с его супругой, знаменитой актрисой Натали Портман. В 2009 году Бенжамен ставил хореографию для фильма «Черный лебедь», где Натали играла главную роль.

Бобби Ньюберри

Британский хореограф Бобби Ньюберри является инноватором в мире музыки. В свои 31 он известен во всем мире. Парень работал над постановками шоу «America’s got talent» и «Dancing with the stars». Кроме того, танцор сотрудничал с Pink, Eminem, Pussycat Dolls, Missy Elliott и многими другими. Бобби проводит мастер-классы по Европе, Азии и Америке и преподает в известных танцевальных школах.

Григорий Чапкис

Знаменитый украинский балетмейстер начал танцевальную карьеру в 16-летнем возрасте. Около 26 лет артист выступал в Государственном ансамбле песни и танца Украины (сейчас известный как Национальный заслуженный академический ансамбль танца Украины имени Павла Вирского). Григорий является первым балетмейстером киевского Театра имени Ивана Франко. Кроме того, он был руководителем образцового концертно-танцевального зала «Юность» и заместитель директора Театра драмы и комедии на Левом берегу Днепра. Сейчас 91-летний Народный артист Украины сидит в жюри «Танцев со звездами», работает профессором кафедры хореографии Института искусств Киевского университета имени Бориса Гринченко и преподает в Школе танцев Чапкиса.

Екатерина Кухар

Судья обновленных сезонов «Танцев со звездами» в 15 лет выиграла приз конкурса молодых Prix de Lausanne в Швейцарии. А спустя два года ее позвали в труппу Национальной Оперы Украины. Екатерина гастролировала в странах Европы, Канаде, США, Японии, Корее, Китае. Кроме того, Народную артистку Украины приглашали на работу в Мадридский Королевский Оперный Театр и японский Национальный балет. В прошлом году балерина получила должность директора Киевского государственного хореографического училища.

Влад Яма

Хореограф Влад Яма стал известный после участия в «Танцах со звездами». Артист дважды становился финалистом шоу вместе с певицей Натальей Могилевской. До появления на телевидении, в 2002 году, Влад вместе со своей партнершей Мартой Бакай победил на открытом чемпионате Англии по спортивным танцам. Сейчас он является судей «Танцев со звездами». Кроме того, в качестве танцевального эксперта его приглашали на шоу «Україна має талант» и «Танцуют все!». Также Яма преподает хореографию в Киевском университете .

Денис Стульников

Этот украинский хореограф работал над постановками выступлений и клипов таких артистов, как Руслана, Монатик, Ани Лорак и Иван Дорн. Кроме того, Денис - победитель премии М1 Music Awards в номинации «Лучшая хореография для клипа».

Руслан Махов

Еще один талантливый украинский хореограф Руслан Махов работал над такими проектами, как песенный конкурс «Евровидение 2017» в Киеве и церемония вручения М1 Music Awards. Также он ставил танцевальные номера для «Время и Стекло», Макса Барских и Монатика. Как и Стульников, является обладателем титула «лучшего хореографа года» по версии М1 Music Awards.

Виктор Сычев

Этот украинский хореограф известен своим многолетним сотрудничеством с Ани Лорак. Сейчас востребованный постановщик живет и работает в США. В 2018 ГОДУ Виктор запантентовал собственную танцевальную технику под названием «Movie Moves Choregraphy».

Василий Козарь

Известный украинский танцор Василий Козарь стал победителем четвертого сезона « Танцюють всі», а позже прошел в финал «Танцюють всі. Возвращение героев». Хореограф основал свой театр Kozar Dance Theatre.

