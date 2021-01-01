Ольга Сумская засветила роскошный интерьер своей квартиры

Актриса Ольга Сумская показала, кто помогал ей убирать в огромной квартире в Чистый четверг.

Народная артистка Украины, известная актриса и ведущая Ольга Сумская показала, как у нее дома проходит подготовка к Пасхе 2021. Так, недавно звезда рассказала, кто помогал ей с уборкой в Чистый четверг.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис Ольга опубликовала несколько коротких видео, в которых призналась, что пользуется услугами клининговой службы. Пока нанятые работники наводили чистоту в жилье, Сумская готовила паски.

Кроме того, в свежих роликах артистка засветила роскошный интерьер своей квартиры. На кадрах можно увидеть мебель белого цвета и мраморный пол в гостиной, а также огромную ванную комнату.

Ольга Сумская засветила интерьер своей квартиры Скриншот

Ольга Сумская засветила интерьер своей квартиры Скриншот

Ольга Сумская засветила интерьер своей квартиры Скриншот

Скриншот

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