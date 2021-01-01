Ольга Сумская засветила роскошный интерьер своей квартиры
Народная артистка Украины, известная актриса и ведущая Ольга Сумская показала, как у нее дома проходит подготовка к Пасхе 2021. Так, недавно звезда рассказала, кто помогал ей с уборкой в Чистый четверг.
Читай также: «Скромные» дома украинских знаменитостей: где живут звезды
На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис Ольга опубликовала несколько коротких видео, в которых призналась, что пользуется услугами клининговой службы. Пока нанятые работники наводили чистоту в жилье, Сумская готовила паски.
Кроме того, в свежих роликах артистка засветила роскошный интерьер своей квартиры. На кадрах можно увидеть мебель белого цвета и мраморный пол в гостиной, а также огромную ванную комнату.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- СМИ выяснили стоимость дома боксера Александра Усика
- Немного за 80: ТОП-10 самых возрастных актеров Голливуда
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил