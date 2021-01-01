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Ольга Сумская засветила роскошный интерьер своей квартиры

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Актриса Ольга Сумская показала, кто помогал ей убирать в огромной квартире в Чистый четверг.
Ольга Сумская засветила роскошный интерьер своей квартиры
Ольга Сумская засветила роскошный интерьер своей квартиры
instagram.com/olgasumska

Народная артистка Украины, известная актриса и ведущая Ольга Сумская показала, как у нее дома проходит подготовка к Пасхе 2021. Так, недавно звезда рассказала, кто помогал ей с уборкой в Чистый четверг.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис Ольга опубликовала несколько коротких видео, в которых призналась, что пользуется услугами клининговой службы. Пока нанятые работники наводили чистоту в жилье, Сумская готовила паски.

Кроме того, в свежих роликах артистка засветила роскошный интерьер своей квартиры. На кадрах можно увидеть мебель белого цвета и мраморный пол в гостиной, а также огромную ванную комнату.

Ольга Сумская засветила интерьер своей квартиры
Ольга Сумская засветила интерьер своей квартиры
Скриншот

Ольга Сумская засветила интерьер своей квартиры
Ольга Сумская засветила интерьер своей квартиры
Скриншот

Ольга Сумская засветила интерьер своей квартиры
Ольга Сумская засветила интерьер своей квартиры
Скриншот

Скриншот

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Теги: Ольга Сумская, дома звезд, интерьер
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Источник: ivonа bigmir)net

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