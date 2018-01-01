Лучшие среди певцов: ТОП-7 танцующих звезд

Не зря говорят, что талантливые люди талантливы во всем, ведь многие звезды не только отлично поют, но еще и круто танцуют.

Камила Кабельо и Дуа Липа gettyimages.com

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Представляем знаменитостей, которые восхищают своими танцами.

Камила Кабельо

Кубино-американская певица Камила Кабельо в своем клипе «Havana» продемонстрировала настоящую кубинскую страсть. Убедитесь сами!

Джастин Тимберлейк

Американский певец Джастин Тимберлейк демонстрирует свои танцевальные умения практически во всех клипах. В видео на трек «Filthy» певец исполнил роль танцующего робота.

Бруно Марс

Американский певец Бруно Марс впечатляет своей пластичностью, а его танцы не оставляют равнодушными никого. Вы только посмотрите!

Леди Гага

Американская певица Леди Гага показывает зажигательные танца во всех своих клипах.

Шакира

Колумбийская певица Шакира бьет все рекорды на платформе YouTube своими горячими танцами. Только представьте, клип на песню «Chantaje» собрал более двух миллиардов просмотров.

Дуа Липа

Британская певица Дуа Липа обескураживает зрителей своими необычными танцами. Предлагаем убедиться в этом, посмотрев клип «IDGAF».

Чарли Пут

Американский поп-певец Чарли Пут танцует в каждом своем клипе. К примеру, в ролике на песню «How long» он танцует от самого начала видео и до конца.

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