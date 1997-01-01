Тина Кароль поделилась трогательным снимком покойного мужа

Украинская певица Тина Кароль поделилась фото со своим покойным супругом Евгением Огиром.

Тина Кароль instagram.com/tina_karol

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Популярная исполнительница Тина Кароль на своей странице в Инстаграм опубликовала трогательный снимок своего супруга в годовщину его смерти. На кадре супруг артистки Евгений Огир, который скончался в возрасте 32 лет от рака желудка, держит на руках их сына Вениамина.

Милый кадр знаменитость трогательно подписала:

«Ты улыбаешься мне в вечности, я принадлежу тебе в бесконечности».

Евгений Огир instagram.com/tina_karol

Напомним, что Евгений Огир и Тина Кароль обвенчались 15 июня 2008 года в Лавре, вскоре у них родился сын Вениамин. 28 апреля 2013 года Евгений ушел из жизни после продолжительной болезни. О смерти супруга Тина узнала, находясь на выступлении в другом городе. Справиться с утратой артистке помог их сын Вениамин. Сейчас мальчик живет и учится в Великобритании. После смерти супруга артистка редко публикует его снимки на своей странице, посвящая блог работе и творчеству.

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