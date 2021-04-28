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Нардепа от «Слуги народа» поймали на интимной переписке в Раде

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Евгений Петруняк и другие украинские политики, которых застукали во время переписок на заседаниях Верховной Рады.
Нардепа от «Слуги народа» поймали на интимной переписке в Раде
Нардепа от «Слуги народа» поймали на интимной переписке в Раде
freepik.com

Народного депутата от партии «Слуга народа» Евгения Петруняка сняли во время интимной переписки на одном из заседаний Верховной Рады. Журналисты издания Bykvu.com обнародовали «горячее» сообщение, которое получил политик. Кто-то интересовался у мужчины сексом без носков и просил поделиться впечатлениями. Стоит напомнить, что этот же депутат в декабре 2020 года уже был замечен журналистами за рассматриванием фото обнаженных женщин прямо на заседании.

Переписка Петруняк
Переписка Петруняк
Скриншот

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Петруняк не единственный нардеп, которого застукали за интересными переписками на работе. Так, фотокорреспондент канала KYIV.LIVE зафиксировал, как во время одного из голосований в Раде внефракционный депутат Оксана Савчук  руководила ремонтом дома: «Попроси их покрасить камин и стены в гостинной под чистовую побелку. А, может, черный плинтус взять?», - писала она.

 

Переписка Савчук
Переписка Савчук
скриншот из видео

А нардеп Александр Ковалев прямо во время сессии планировать отдых у моря в Турции. «Может, давай улетим на 7-10 дней с 1 или 3 мая? Ты после работы будешь уставший, я здесь замерзаю», - говорилось в переписке.

Переписка Ковалев
Переписка Ковалев
Скриншот

Даже депутаты монобольшинства Александр Мережко и Мария Мезенцева, кажется, не так заинтересованы в обсуждении законопроектов, как в осуждении высказываний вицеспикера российской Думы. «Толстой - та еще хамлюга. Пробил очередное дно. Его высказывание о Президенте Украины просто вершина хамства», - написал Мережко Мезенцевой во время заседания.

Переписка Мережко
Переписка Мережко
Скриншот

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Теги: переписки, политики, нардепы
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
CCS    28.04.2021, 15:26
Оценка:  +4
CCS
Понавибирали яйцечухов, проституткозамовлювачів, нановомуматрасікращесексів, зеленокнопочкинь, порнодивлювачів і так далі. І так, скажіть ще, що при "шоколадному баризі" було те саме) ви ж навіть вже не пам"ятаєте нічого з того часу, бо гарне в Україні забувають дуже швидко. "На жаль"..."шостий брауні".
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