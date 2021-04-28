Нардепа от «Слуги народа» поймали на интимной переписке в Раде
Народного депутата от партии «Слуга народа» Евгения Петруняка сняли во время интимной переписки на одном из заседаний Верховной Рады. Журналисты издания Bykvu.com обнародовали «горячее» сообщение, которое получил политик. Кто-то интересовался у мужчины сексом без носков и просил поделиться впечатлениями. Стоит напомнить, что этот же депутат в декабре 2020 года уже был замечен журналистами за рассматриванием фото обнаженных женщин прямо на заседании.
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Петруняк не единственный нардеп, которого застукали за интересными переписками на работе. Так, фотокорреспондент канала KYIV.LIVE зафиксировал, как во время одного из голосований в Раде внефракционный депутат Оксана Савчук руководила ремонтом дома: «Попроси их покрасить камин и стены в гостинной под чистовую побелку. А, может, черный плинтус взять?», - писала она.
А нардеп Александр Ковалев прямо во время сессии планировать отдых у моря в Турции. «Может, давай улетим на 7-10 дней с 1 или 3 мая? Ты после работы будешь уставший, я здесь замерзаю», - говорилось в переписке.
Даже депутаты монобольшинства Александр Мережко и Мария Мезенцева, кажется, не так заинтересованы в обсуждении законопроектов, как в осуждении высказываний вицеспикера российской Думы. «Толстой - та еще хамлюга. Пробил очередное дно. Его высказывание о Президенте Украины просто вершина хамства», - написал Мережко Мезенцевой во время заседания.
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