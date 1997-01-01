Звезды в одинаковых нарядах: на ком лучше смотрится?

Не стоит расстраиваться, если ваша подруга купила такой же наряд, как и у вас, поскольку такие «модные провалы» случаются даже со знаменитостями.

Ирина Шейк и Рози Хантингтон Уайтли gettyimages.com

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Предлагаем подборку звезд, которые вышли в свет в одинаковых нарядах. Просто посмотрите и убедитесь, что одинаковая одежда смотрится на знаменитостях по-разному, и не в состоянии лишить их индивидуальности.

Селена Гомес и Ирина Шейк

Две звезды не только вышли в свет в одинаковых нарядах, но и дополнили образ практически идентично. Только Селена выбрала туфли-лодочки, а Ирина Шейк предпочла открытые босоножки.

Бейонсе и Катерина Грэхэм

Фанаты сочли такое появление на публике настоящим провалом звезд, поскольку они выглядели очень похоже.

Бритни Спирс и Эшли Тисдейл

Одинаковые платья по-разному смотрятся на фигурах знаменитостей. Тем более, Бритни дополнила образ черными туфлями на высоких каблуках, а Эшли – белыми.

Гвинет Пэлтроу, Лина Данэм и Майли Сайрус

Эти три красотки надели одинаковые комбинезоны, но из-за разных типов фигур, наряд смотрелся совершенно по-разному. Немаловажную роль сыграли стильные укладки звезд.

Моника Белуччи и Селена Гомес

Фанаты единогласно проголосовали, что в этой «модной битве» победила Моника Беллучи, ведь на ней платье смотрится значительно сексуальнее.

Гвинет Пэлтроу и Ким Кардашьян

Стройная Гвинет Пэлтроу и пышнотелая Ким Кардашьян выбрали одинаковый костюм, который обыграли по-разному. Гвинет распустила белокурые локоны и сделала легкий макияж, в то время как Ким собрала свои волосы, сделала яркий макияж и надела массивные украшения.

Кристина Агилера и Анджелина Джоли

Поклонники отметили, что платье лучше смотрится на Анджелине Джоли, поскольку она его смогла интересно обыграть. А вот вкус Кристины Агилеры фолловеры раскритиковали, ведь туфли и аксессуары испортили образ.

Алессандра Амброссио и Ким Кардашьян

Стройная супермодель Алессандра Амброссио облачила свою стройную фигуру в белый костюм, дополнив его ремешком. Ким Кардашьян появилась в таком же костюме, только без ремня. Стоит отметить, что на двух знаменитостях наряд выглядит достойно.

Ирина Шейк и Эмма Уотсон

Очередной «модный провал» Ирины Шейк, поскольку в этот раз совпало не только платье, но и прическа с макияжем. К слову, на Ирине и Эмме комбинезон смотрится непревзойденно.

Эшли Тисдейл и Линдси Лохан

Эшли и Линдси обыграли свои наряды совершенно по-разному, поэтому не сразу приходит осознание, что девушки в одинаковых платьях.

Рози Хантингтон Уайтли и Ивонн Форсе Виллареал

Воздушное розовое платье Gucci две звезды подали по-разному: Ивонн предпочла роковой образ с массивными аксессуарами и ярким макияжем, а Рози выбрала нежность, сделав легкий макияж.

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