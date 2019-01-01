СМИ выяснили стоимость дома боксера Александра Усика

Узнайте, как выглядит и сколько стоит особняк украинского боксера Александра Усика.

Журналистам программы «Викриття», что выходит на канале KYIV. LIVE, удалось разыскать дом известного украинского боксера Александра Усика.

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Согласно реестру прав на недвижимость, в собственности находятся поместье в 300 квадратных метров и участок на 8 соток в поселке Ворзель под Киевом. По данным СМИ, стоимость особняка с подобной площадью достигает 300 000 долларов.

Дом Александра Усика KYIV.LIVE

Дом Александра Усика KYIV.LIVE

Дом Александра Усика KYIV.LIVE

Судя по снимкам дронов, на заднем дворе дома олимпийского чемпиона есть горка и качели для детей, а также настоящий колодец.

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