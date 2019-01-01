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СМИ выяснили стоимость дома боксера Александра Усика

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Узнайте, как выглядит и сколько стоит особняк украинского боксера Александра Усика.
СМИ выяснили стоимость дома боксера Александра Усика
СМИ выяснили стоимость дома боксера Александра Усика
instagram.com/usykaa

Журналистам программы «Викриття», что выходит на канале KYIV. LIVE, удалось разыскать дом известного украинского боксера Александра Усика.

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Согласно реестру прав на недвижимость, в собственности находятся поместье в 300 квадратных метров и участок на 8 соток в поселке Ворзель под Киевом. По данным СМИ, стоимость особняка с подобной площадью достигает 300 000 долларов.

Дом Александра Усика
Дом Александра Усика
KYIV.LIVE

Дом Александра Усика
Дом Александра Усика
KYIV.LIVE

Дом Александра Усика
Дом Александра Усика
KYIV.LIVE
 

Судя по снимкам дронов, на заднем дворе дома олимпийского чемпиона есть горка и качели для детей, а также настоящий колодец.

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Теги: Александр Усик, дома звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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