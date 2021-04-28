Певица Надя Дорофеева поделилась школьными фото.

Надя Дорофеева показала, как резко менялся ее стиль в школьные годы instagram.com/nadyadorofeeva

Известная украинская исполнительница, тренер «Голосу країни» Надя Дорофеева (DOROFEEVA) поделилась с подписчиками редкими кадрами со времен учебы в школе.

Читай также: Slavia поделилась снимком со свадьбы с Dzidzio после объявления о разводе

На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 31-летняя поп-звезда опубликовала короткое видео, в котором она на камеру демонстрировала несколько снимков из фотоальбома с подругой Катей. На первом кадре Надя запечатлена в костюме черного цвета и белой блузке.

На втором фото будущая знаменитость предстала в бунтарском образе. Дорофеева с мелированием позировала в черном топе, темных очках, белой кофте, джинсах с низкой посадкой и с тату на животе.

«Что могло произойти? Вот были две симпатичные девочки маленькие. Вот Катя, моя подружка, вот я. А потом… Что это такое? О Боже мой!», - с юмором высказалась певица о резкой смене имиджа в подростковом возрасте.

Надя Дорофеева в школьные годы Скриншот

Надя Дорофеева в подростковом возрасте Скриншот

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​