Надя Дорофеева показала, как резко менялся ее стиль в школьные годы
Известная украинская исполнительница, тренер «Голосу країни» Надя Дорофеева (DOROFEEVA) поделилась с подписчиками редкими кадрами со времен учебы в школе.
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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 31-летняя поп-звезда опубликовала короткое видео, в котором она на камеру демонстрировала несколько снимков из фотоальбома с подругой Катей. На первом кадре Надя запечатлена в костюме черного цвета и белой блузке.
На втором фото будущая знаменитость предстала в бунтарском образе. Дорофеева с мелированием позировала в черном топе, темных очках, белой кофте, джинсах с низкой посадкой и с тату на животе.
«Что могло произойти? Вот были две симпатичные девочки маленькие. Вот Катя, моя подружка, вот я. А потом… Что это такое? О Боже мой!», - с юмором высказалась певица о резкой смене имиджа в подростковом возрасте.
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