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Надя Дорофеева показала, как резко менялся ее стиль в школьные годы

Комментариев: 3
Певица Надя Дорофеева поделилась школьными фото.
Надя Дорофеева показала, как резко менялся ее стиль в школьные годы
Надя Дорофеева показала, как резко менялся ее стиль в школьные годы
instagram.com/nadyadorofeeva

Известная украинская исполнительница, тренер «Голосу країни» Надя Дорофеева (DOROFEEVA) поделилась с подписчиками редкими кадрами со времен учебы в школе.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 31-летняя поп-звезда опубликовала короткое видео, в котором она на камеру демонстрировала несколько снимков из фотоальбома с подругой Катей. На первом кадре Надя запечатлена в костюме черного цвета и белой блузке.

На втором фото будущая знаменитость предстала в бунтарском образе. Дорофеева с мелированием позировала в черном топе, темных очках, белой кофте, джинсах с низкой посадкой и с тату на животе.

«Что могло произойти? Вот были две симпатичные девочки маленькие. Вот Катя, моя подружка, вот я. А потом… Что это такое? О Боже мой!», - с юмором высказалась певица о резкой смене имиджа в подростковом возрасте.

Надя Дорофеева в школьные годы
Надя Дорофеева в школьные годы
Скриншот

Надя Дорофеева в подростковом возрасте
Надя Дорофеева в подростковом возрасте
Скриншот

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Теги: Надя Дорофеева, звезды в детстве
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (3)
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Отсортировать по дате Вниз
pусский  (аноним)  28.04.2021, 17:31
Оценка:  0
pусский
Надя всегда мечтала о больших членах!
shk67    28.04.2021, 16:56
Оценка:  +5
shk67
Кто эта потаскушка?
Дядя_Леня    28.04.2021, 17:19
Оценка:  +2
Дядя_Леня
твоя мама
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