ТОП-5 самых неудачных фото знаменитостей

Даже знаменитости порой допускают ошибки и публикуют неудачные кадры, которые производят настоящий фурор в Сети.

Анна Седокова и Леонардо Ди Каприо gettyimages.com

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Предлагаем взглянуть на самые нелепые, смешные и странные снимки знаменитостей.

Мадонна

62-летняя Мадонна, несмотря на свой возраст, любит взбудоражить Сеть откровенными нарядами и позами. На этот раз артистка продемонстрировала свою стройную фигуру в нижнем белье. Поклонники посчитали, что такого рода фото выглядят слишком вульгарно, а выражение лица артистки фанатов очень позабавило.

Опра Уинфри

67-летняя Опра Уинфри буквально шокировала фанатов своим селфи, где она выглядит, как бабушка с букетом. Поклонники не узнали, что на снимке запечатлена создательница всемирно известного «Шоу Опры Уинфри».

Анна Седокова

Украинская певица Анна Седокова поделилась пикантным снимком, на котором продемонстрировала небритые подмышки. Позже стало известно, что артистка стала участницей юмористического шоу, где ей пришлось выполнить задание, опубликовав такой снимок.

Бритни Спирс

Американская поп-певица Бритни Спирс нередко попадает в объектив папарацци. В очередной раз фотографы запечатлели знаменитость с травмированной ногой на улицах Лос-Анджелеса, когда она направлялась в студию загара. Артистка предстала в красном топе и белых мини-шортах. Неудачный наряд подчеркнул несовершенства фигуры 39-летней звезды.

Леонардо Ди Каприо

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо долгое время считался секс-символом, однако ему не удалось удержать этот статус. Папарацци подловили знаменитость во время отдыха. На фото видно, что артист очень прибавил в весе.

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