Экс-продюсер Поляковой рассказала о ее заработке в начале карьеры

Первый продюсер Оли Поляковой откровенно рассказала, сколько певица зарабатывала в начале карьеры.

Первый продюсер популярной украинской исполнительницы Оли Поляковой, Ирина Ковальская стала героиней нового выпуска проекта «Викриття» на канале KYIV.LIVE. Во время интервью, она откровенно рассказала о том, с чего «Королева ночи» начинала свой путь.

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По словам Ковальской, в начале карьеры артистка зарабатывала за выступления сто долларов за выступление, из них на руки она получала только пятнадцать по условиях контракта. Также Ирина отметила, что ее знакомство с Поляковой было очень необычным.

Оля Полякова в молодости KYIV.LIVE

“Все началось с того, что мы познакомились с человеком, который делал хорошо ремонты. Мы как раз переезжали в новую студию, и нам это было необходимо. Договорились, что будем его рекламировать, а он нам сделает ремонт в студии. Бартер был очень эффективным: и ему, и нам все нравилось. Поэтому, далее он привел к нам свою племянницу, которая хотела петь, и попросил заняться ее продвижением. Это и была Оля “, - вспомнила Ковальская.

Продюсерская команда обеспечивала звезду всем необходимым - оплачивала курсы по визажу, покупала сценические костюмы, а иногда и помогала с оплатой квартирной ренты.

Оля Полякова в начале карьеры KYIV.LIVE

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Успех долго не приходил к певице, однако она волновалась больше из-за того, что никак не может встретить свою любовь. За несколько лет ее гонорар вырос до 1000 долларов за выступление, из которых она получала 150, а во время одного из корпоративов она наконец познакомилась с Вадимом - своим будущим мужем.

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