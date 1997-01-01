«Улыбался на одну сторону»: Монатик рассказал о жизни до популярности

Украинский артист Дмитрий Монатик откровенно рассказал о начале творческого пути.

Дмитрий Монатик instagram.com/monatik_official

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В недавнем интервью Дмитрий Монатик рассказал о своих комплексах и жизни до популярности. По словам знаменитости, он переехал в Киев, когда его на работу пригласила Наталья Могилевская. Однако из-за финансового кризиса сотрудничество с продюсером сорвалось, и артисту пришлось работать администратором в школе танца. Монатик признается, что он ночевал на рабочем месте и неустанно тренировался, чтобы достичь своей цели.

«Там были удобные карематы. Поскольку у меня был ключ от помещения, я мог зайти туда и заночевать. Также там были зал и музыка. Мог тренироваться столько, сколько хотел».

Также Дмитрий рассказал о комплексах, которые мешали ему двигаться дальше.

«У меня были неровные зубы. Я постоянно улыбался на одну сторону».

Если улыбку Монатик отреставрировал, то свой низкий рост ему пришлось принять, превратив это в свою изюминку.

Знаменитость признался, что огромную роль в его становлении сыграла супруга, с которой он познакомился почти сразу после переезда в столицу.

«Я никому не показывал свои песни. Никогда. А ей так захотелось показать. Помню, как она тогда сказала: «Боже, это должны услышать все». Я тогда домой не возвращался, а летел», – вспомнил Дмитрий.

Дмитрий Монатик и его супруга Ирина воспитывают двух сыновей. Артист признается, что именно семья является его величайшим достижением.

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