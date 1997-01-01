«Маленький принц»: в Сети обсуждают детское фото Дана Балана
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На одной из фан-страниц Дана Балана опубликовали фотоколлаж, на котором показали, как выглядел артист в детстве. Так, на черно-белом кадре артист запечатлен в юном возрасте, с густыми волосами и милой улыбкой, которая сражает фанаток и сегодня. На кадре справа певец поразил томным взглядом и идеальными чертами лица. А третий снимок продемонстрировал, как Дан Балан выглядит сейчас, ему уже 42 года.
Несмотря на зрелый возраст, знаменитость восхищает своей харизмой разную возрастную категорию женщин. Поклонники изумились, увидев архивные снимки любимого исполнителя, и осыпали его приятными словами в комментариях:
«Красивый ребенок».
«Наш маленький принц».
«Класс!»
Напомним, что Дан Балан родился в семье Михая Балана, дипломата и в прошлом посла Республики Молдова в Израиле, и Людмилы Балан - популярной телеведущей и певицы.
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