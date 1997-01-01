Ольга Сумская ответила на критику родной сестры в свой адрес

Ольга Сумская призналась, что к критике со стороны своей сестры Натальи отнеслась с юмором.

Ольга Сумская instagram.com/olgasumska

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В недавнем интервью Наталья Сумская раскритиковала свою родную сестру за то, что она активно транслирует личную жизнь в социальных сетях. Ольга Сумская не стала молчать и призналась, что воспринимает все сказанное с юмором.

«Я бы посоветовала Наталье Вячеславовне быть в этом плане более современной. В наше время мы не можем стоять в стороне и не быть зарегистрированы в Instagram или Facebook. Есть люди, которые не переживают по этому поводу, у них своя жизнь. Я иду в ногу со временем. Так что я абсолютно нормально реагирую на критику с ее стороны».

Также Ольга отметила, что освещает на своей странице только рабочие моменты и посты социального характера:

«Не каждый свой шаг показываю в соцсетях. Я часто выставляю посты социального характера, об экологии, о том, что прямо сейчас, например, гибнут тысячи птиц на Херсонщине из-за обработанного токсичными химикатами зерна на полях или о плохих дорогах, много информации о благотворительности. Благодаря моим постам в общественной жизни что-то сдвинулось с места».

Ольга призналась, что социальные сети ей нужны еще для того, чтобы освещать даты своих выступлений, поскольку она независимый артист, в отличие от своей сестры:

«Это мой ресурс, моя поддержка, я рекламирую свои спектакли, туры, которые опять перенеслись. Наталья работает в Национальном драматическом театре им. Франко, и ей легче, ведь она на зарплате. А мы, артисты свободного полета, очень зависимые. Из-за локдауна все спектакли отменены. Я работаю в антрепризах, а это мой хлеб», – разоткровенничалась актриса.

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