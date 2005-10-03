Настя Каменских объяснила, почему называет свою маму Лидой

Украинская певица Настя Каменских после смерти отца уделяет своей маме еще больше времени.

Настя Каменских instagram.com/kamenskux

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Поклонники восхищаются дружескими отношениями Насти Каменских с мамой Лидией Петровной. Однако фанаты недоумевают, почему артистка обращается к своей маме по имени. Знаменитость призналась, что делает это для того, чтобы ее мама чувствовала себя моложе.

«Она у меня очень красивая, очень молодая и я хочу, чтобы она чувствовала себя девочкой. Я ее, конечно, мамой называю. Я ее очень люблю, она это знает. Я с ней общаюсь, как с подружкой», – объяснила певица.

Настя Каменских улетела на отдых в Мексику не только с помощницами, лучшей подругой, но и с мамой Лидией Петровной. По словам певицы, ее мама очень нуждалась в смене обстановки после изнурительного года.

«Я на нее посмотрела не как на маму, а как на подружку, молодую девушку, которая училась жить без папы. Мне кажется, что это для нее был другой глоток воздуха. Ей было сложно. Но скажу, мне было с ней так кайфово, она такая смешная, у нее столько было приколов», – поделилась Каменских.

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