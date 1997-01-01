Тогда и сейчас: как изменилась внешность знаменитостей

Время неустанно бежит, и милые дети превратились в настоящих звезд, талантом которых восхищаются миллионы.

Вера Брежнева и Ани Лорак instagram.com/ya_instazvezda

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Предлагаем вам взглянуть на удивительную эволюцию внешности знаменитостей.

Анджелина Джоли

Анджелину Джоли нередко упрекали в пластических операциях, однако детские фото доказывают обратное. Пухлые губы и идеальные черты лица у артистки с детства.

Анджелина Джоли instagram.com/ya_instazvezda

Натали Портман

Американская актриса Натали Портман восхищает фанатов своей изящной фигурой и естественной красотой. Глядя на детские фото знаменитости, кажется, что годы над ней не властны.

Натали Портман instagram.com/ya_instazvezda

Том Круз

Американскому актеру Тому Крузу годы явно к лицу. Трехкратный обладатель премии «Золотой глобус» из неуверенного мальчишки превратился в настоящего красавца и сердцееда.

Том Круз instagram.com/ya_instazvezda

Вера Брежнева

Украинская певица Вера Брежнева стала первой среди красивых женщин Украины, однако в это сложно поверить, глядя на подростковые фото артистки.

Вера Брежнева instagram.com/ya_instazvezda

Криштиану Роналду

Португальский футболист Криштиану Роналду работает не только над улучшением профессиональных навыков, но и над внешностью. Знаменитость сделал идеальную улыбку, подобрал стильную стрижку, изменил стиль и стал секс-символом наших дней.

Криштиану Роналду instagram.com/ya_instazvezda

Леонардо Ди Каприо

Американский актер Леонардо Ди Каприо является мечтой многих женщин разной возрастной категории. Неудивительно, ведь пронзающий взгляд и харизма у артиста еще с детства.

Леонардо Ди Каприо instagram.com/ya_instazvezda

Дженнифер Энистон

Голливудская актриса Дженнифер Энистон из брюнетки превратилась в жгучую блондинку, и на этом, похоже, изменения закончились. Знаменитость может похвастаться ровной кожей без признаков старения, идеальной фигурой и глазами, наполненными любовью к жизни.

Дженнифер Энистон instagram.com/ya_instazvezda

Николас Кейдж

С годами американский актер Николай Кейдж становится более привлекательным. Белоснежная улыбка и легкая щетина явно к лицу 57-летнему актеру. Хотя горящие глаза остались такими же, как в молодости.

Николас Кейдж instagram.com/ya_instazvezda

Ани Лорак

Украинская певица Ани Лорак поработала над стилем и превратилась из пацанки в настоящую леди. Артистка восхищает своей женственностью и моложавым внешним видом.

Ани Лорак instagram.com/ya_instazvezda

Кристен Стюарт

В подростковом возрасте американская актриса Кристен Стюарт похожа на мальчика. Девушка не пользовалась косметикой, редко надевала платья и не заморачивалась над стрижкой. Сейчас же звезда восхищает своими яркими образами и эффектными нарядами.

Кристен Стюарт instagram.com/ya_instazvezda

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