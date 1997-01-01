Тогда и сейчас: как изменилась внешность знаменитостей
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Предлагаем вам взглянуть на удивительную эволюцию внешности знаменитостей.
Анджелина Джоли
Анджелину Джоли нередко упрекали в пластических операциях, однако детские фото доказывают обратное. Пухлые губы и идеальные черты лица у артистки с детства.
Натали Портман
Американская актриса Натали Портман восхищает фанатов своей изящной фигурой и естественной красотой. Глядя на детские фото знаменитости, кажется, что годы над ней не властны.
Том Круз
Американскому актеру Тому Крузу годы явно к лицу. Трехкратный обладатель премии «Золотой глобус» из неуверенного мальчишки превратился в настоящего красавца и сердцееда.
Вера Брежнева
Украинская певица Вера Брежнева стала первой среди красивых женщин Украины, однако в это сложно поверить, глядя на подростковые фото артистки.
Криштиану Роналду
Португальский футболист Криштиану Роналду работает не только над улучшением профессиональных навыков, но и над внешностью. Знаменитость сделал идеальную улыбку, подобрал стильную стрижку, изменил стиль и стал секс-символом наших дней.
Леонардо Ди Каприо
Американский актер Леонардо Ди Каприо является мечтой многих женщин разной возрастной категории. Неудивительно, ведь пронзающий взгляд и харизма у артиста еще с детства.
Дженнифер Энистон
Голливудская актриса Дженнифер Энистон из брюнетки превратилась в жгучую блондинку, и на этом, похоже, изменения закончились. Знаменитость может похвастаться ровной кожей без признаков старения, идеальной фигурой и глазами, наполненными любовью к жизни.
Николас Кейдж
С годами американский актер Николай Кейдж становится более привлекательным. Белоснежная улыбка и легкая щетина явно к лицу 57-летнему актеру. Хотя горящие глаза остались такими же, как в молодости.
Ани Лорак
Украинская певица Ани Лорак поработала над стилем и превратилась из пацанки в настоящую леди. Артистка восхищает своей женственностью и моложавым внешним видом.
Кристен Стюарт
В подростковом возрасте американская актриса Кристен Стюарт похожа на мальчика. Девушка не пользовалась косметикой, редко надевала платья и не заморачивалась над стрижкой. Сейчас же звезда восхищает своими яркими образами и эффектными нарядами.
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