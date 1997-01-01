Ольга Фреймут показала интерьер загородного особняка

Украинская телеведущая Ольга Фреймут показала, как развлекается с детьми в загородном особняке.

Ольга Фреймут instagram.com/freimutolia

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Популярная телеведущая Ольга Фреймут и ее муж гендиректор «Нового канала» Владимир Локотко еще не приобрели свой дом, однако время от времени сбегают от городской суеты в съемный загородный особняк. На своей странице в Инстаграм в разделе stories звезда показала, как трое ее детей развлекаются в просторном жилище.

Дети Ольги Фреймут instagram.com/freimutolia

4-летний сын Фреймут показывал кукольный спектакль за игрушечной сценой, пока его мама и две сестры наблюдали за этим зрелищем.

Дети Ольги Фреймут instagram.com/freimutolia

На опубликованных кадрах видно, что дети из гостиной сделали игровую комнату. А винтовую лестницу, ведущую на второй этаж, обложили подушками, пока Ольга отвернулась на несколько минут.

Развлечения детей Ольги Фреймут instagram.com/freimutolia

В одном из интервью Ольга призналась, что двухэтажный арендованный особняк полностью соответствует ее вкусам. Интерьер дома выполнен в светлых тонах, есть вставки натурального дерева, большая терраса и собственный сад.

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