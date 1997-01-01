Наталья Сумская рассказала, почему не общается с родной сестрой
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В недавнем интервью «Зірковому шляху» на канале «Украина» Наталья Сумская призналась, что у нее с сестрой напряженные отношения. По словам знаменитости, у них с Ольгой «разный стиль жизни» и разные политические взгляды.
«Не без того. Безусловно. И позиционирование себя в обществе... Поэтому я не могу указывать людям, как им жить. Я выбираю так жить, кто-то выбирает иначе. И здесь ничего такого нет. Мы уже взрослые».
Также Сумская рассказала, что не общается со своей племянницей Тоней Паперной, которая уже давно проживает в России:
«Нет, это уже другая страна, уже совсем другая семья».
Наталья отметила, что с Ольгой они созваниваются редко, поэтому за жизнью сестры она следит в социальных сетях.
«Некогда, действительно. Всю жизнь Оли мы видим в Facebook, там нет проблем с этим. Почти каждый шаг отражается на публике, и здесь нет проблемы увидеть, что она делает чуть ли не каждую минуту», – объясняет Сумская.
Сама же Наталья против активного пользования социальными сетями и выставления своей жизни напоказ.
«У меня другой взгляд на это, но я никогда этого не сделаю. Потому что достаточно взрослые женщины, актрисы. И нет в этом никакой необходимости».
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