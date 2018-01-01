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«Плевок в лицо»: Злата Огневич о компенсации за отмену концертов

Украинская певица Злата Огневич резко высказалась об отмене концертов из-за карантина.

Злата Огневич
Злата Огневич
instagram.com/zlata.ognevich

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Популярная исполнительница Злата Огневич на своей странице в Инстаграм в разделе stories опубликовала фото с акции протеста представителей шоу-бизнеса в Риме. На фото запечатлено большое количество людей, которые собрались, чтобы доказать, что можно совмещать публичные выступления с карантинными ограничениями.

Акция протеста представителей шоу-бизнеса в Риме
Акция протеста представителей шоу-бизнеса в Риме
instagram.com/zlata.ognevich

Злата призналась, что солидарна с коллегами и сожалеет о том, что украинские звезды не решаются на такое проявление несогласия:

«У нас, к сожалению, не хватит смелости на такой акт».

Также Огневич рассказала, что получила от государства 8 тысяч гривен компенсации за все отмененные выступления.

«Компенсация за весь безработный год мне, как ФЛП, составила 8 тысяч гривен. Считаю, что это плевок в лицо культуре и всем творцам нашей страны», – эмоционально высказалась артистка.

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Теги: Злата Огневич, инстаграм, новости, отмена концертов
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Источник: ivonа bigmir)net

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