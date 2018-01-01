«Плевок в лицо»: Злата Огневич о компенсации за отмену концертов
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Популярная исполнительница Злата Огневич на своей странице в Инстаграм в разделе stories опубликовала фото с акции протеста представителей шоу-бизнеса в Риме. На фото запечатлено большое количество людей, которые собрались, чтобы доказать, что можно совмещать публичные выступления с карантинными ограничениями.
Злата призналась, что солидарна с коллегами и сожалеет о том, что украинские звезды не решаются на такое проявление несогласия:
«У нас, к сожалению, не хватит смелости на такой акт».
Также Огневич рассказала, что получила от государства 8 тысяч гривен компенсации за все отмененные выступления.
«Компенсация за весь безработный год мне, как ФЛП, составила 8 тысяч гривен. Считаю, что это плевок в лицо культуре и всем творцам нашей страны», – эмоционально высказалась артистка.
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