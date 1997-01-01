В Сети оказались редкие фото юного Олега Винника

В Сети появились архивные снимки Олега Винника, на которых его можно увидеть в детстве и юности.

Олег Винник instagram.com/olegg.vynnyk

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На одном из фан-аккаунтов Олега Винника опубликовали необычный фотоколлаж с детскими снимками популярного артиста. Так, черно-белый кадр был сделан еще в раннем детстве артиста, Олег выглядит очень грустным. На втором снимке запечатлен юный мужчина: голубоглазый блондин с серьгой в ухе и проникновенным взглядом. А на третьем фото певец выглядит, как сейчас, в полном расцвете сил. К слову, артисту уже исполнилось 47 лет.

Поклонники восхитились преображением любимого артиста: с напуганного мальчика в покорителя женских сердец, и осыпали его приятными словами в комментариях:

«Оставайся молодым, Олежка, радуй нас бесконечно». «Какой взгляд!» «Как быстро года прошли. Молодость уходит, но воспоминания остаются навсегда». «Боже, да ты что, красота!»

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