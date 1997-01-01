В Сети раскритиковали смену имиджа Анны Седоковой

Украинская певица Анна Седокова шокировала фанатов кардинальной сменой имиджа.

Анна Седокова instagram.com/annasedokova

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Популярная исполнительница Анна Седокова не боится экспериментировать со внешностью. Так, артистка на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где продемонстрировала новую прическу. Знаменитость отрезала свои длинные волосы и перекрасила их в пепельный блонд.

Неожиданное перевоплощение певица сняла на видео и подписала его так:

«Ну как вам? Кажется, немного старит или окей?» – поинтересовалась Седокова.

Поклонники не оценили обновленный внешний вид Седоковой, и выразили свое негодование в комментариях:

«Это шутка. Вы не могли так поступить со своими волосами». «Не тот цвет! Раньше было лучше!» «Снимайте парик». «Старит, если честно». «Надеюсь, это парик».

Седокова не ответила на комментарии фанатов, а через время поделилась новым видео, где показала, как выглядит на самом деле. Девушка состригла свои длинные локоны, но цвет волос оставила прежним. Этот вариант пользователям Сети понравился больше.

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