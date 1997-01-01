«Постарела совсем»: соседи Аллы Пугачевой пожаловались на звезду

Жители деревни Грязь рассказали, почему им не нравится жить по соседству с Примадонной.

Алла Пугачева instagram.com/allapugacheva_prima

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Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин построили замок в деревне Грязь, где большинство жителей – пенсионеры. По данным издания “Собеседник“, жители деревни не в восторге от звездных соседей. Основная причина в том, что они устали от повышенного внимания прессы.

«Да что уже об этой Пугачевой говорить? Сколько можно! Ну живет она тут. Постарела совсем, голоса нет. Хватит уже ее превозносить», - сказал сосед журналистам.

Местные жители возмущены тем, что Алла Пугачева и Максим Галкин поставили огромный забор вокруг своего особняка, который закрывает вид на пруд. Также, по словам соседей, из-за Пугачевой испортились дороги.

«Да и дороги все раздолбали нам. Фуры к ним на территорию огромные ходили, вечно им что-то возили и возили — то деревья какие-то, то еще что-то. Асфальт и попортился от этого. Но никому ничего не надо. Ни Пугачева ничего не делает, ни глава деревни».

У звездного семейства нашлись и защитники, которые благодарны Пугачевой и Галкину за то, что они дарят хорошие продуктовые наборы на праздники.

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