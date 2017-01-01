Могилевская показала, как выглядела Дорофеева 16 лет назад - видео
В среду, 21 апреля, популярная украинская исполнительница Надя Дорофеева отпраздновала день рождения. Артистке, которая недавно начала сольную карьеру, исполнился 31 год.
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По случаю праздника Народная артистка Украины Наталья Могилевская решила обнародовать раритетное видео 16-летней давности. В ролике можно увидеть, как 15-летняя Надя выступает на сцене проекта «Шанс».
«16 лет назад совсем юная, но энергичная, харизматичная и яркая Надя Дорофеева уже покоряла сцену «Шанса» под руководством Кузьмы. Надя, продолжай свой путь! Ты звезда! С днем рождения!», - подписала видео Могилевская.
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