Бывший парень Хейден Панеттьери получил тюремный строк за ее избиение

Актер, избивший экс-невесту Владимира Кличко 2 года назад, приговорен к тюремному заключению.

В начале мая 2019 года общественности стало известно, что бойфренд американской актрисы и певицы Хейден Панеттьери, Брайан Хикерсон избил ее дома. Спустя три месяца с мужчины сняли все обвинения якобы из-за отсутствия свидетелей. А почти через год суд возобновил дело и актеру официально предъявили обвинения в домашнем насилии над бывшей невестой украинского боксера Владимира Кличко.

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А на днях западные СМИ сообщили, что Брайан все-таки получил реальный тюремный строк. Мужчину посадили за решетку на 45 дней. Отбывать наказание он начнет 7 мая. Кроме того, экс-возлюбленный Панеттьери был приговорен к четырем годам формального испытательного срока. Также его обязали посещать специализированные курсы, направленные на борьбу с домашним насилием.

Хейден Панеттьери и Брайан Хикерсон Getty images

Отметим, что в прошлым летом инсайдеры из окружения Хейден заявили, что звезда приняла решение пока не заводить новых романов, чтобы сосредоточиться на кинокарьере и воспитании 6-летней дочери от Кличко.

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