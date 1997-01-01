Владимир Остапчук рассказал о самом большом страхе

Украинский телеведущий Владимир Остапчук рассказал подписчикам, чего боится больше всего.

Владимир Остапчук instagram.com/vova_ostapchuk

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Популярный ведущий Владимир Остапчук на своей странице в Инстаграм опубликовал эффектное фото. На кадре знаменитость запечатлен во время принятия душа, где продемонстрировал идеальный торс. Под публикацией артист признался, что боится поправиться. Более того, страх лишнего веса доводит шоумена до нервозного состояния.

«Привет, я Вова, мне 36, и я очень боюсь поправиться. Это часто доходит до нервозного состояния. Потому что я очень склонен к полноте. Но странным образом, уже больше года ем практически все подряд», – написал Остапчук.

Также Остапчук отметил, что дома они с супругой шутят о том, что она ведьма:

«Сама стройненькая и меня в таком теле держит».

Поклонники оценили подтянутое тело Владимира Остапчука, и осыпали его приятными словами в комментариях:

«Вова, у вас кубики и накачанные руки! Видно, что вы занимаетесь спортом, вы молодец!» «Какой красавчик».

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