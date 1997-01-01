«Популярность любой ценой»: реакция Сети на голое фото Alyona Alyona

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona спровоцировала бурю негодования своим голым фото с флагом Украины.

Alyona Alyona instagram.com/vuuzle.tv.ukraine

Читай также: Об этом говорят: Адель закрутила роман с другом детства

Популярная исполнительница Alyona Alyona на своей странице в Инстаграм опубликовала провокационный снимок. На кадре знаменитость предстала полностью обнаженной в золотистой обуви, прикрывая наготу украинским флагом. Артистка повторила кадр из фотосессии американской певицы Lizzo.

Alyona Alyona instagram.com/alyona.alyona.official

Не все коллеги по шоу-бизнесу разделили смелое фото Alyona Alyona, высказав свое мнение. Одной из первых отреагировала продюсер Алена Мозговая, которая уверена, что это фото нарушает закон Украины.

«А рэп-исполнительница не хочет почитать Уголовный кодекс Украины?! Фото-хайп девушки постить не буду, из эстетически-нравственных соображений», – прокомментировала Алена Мозговая в Facebook.

Такая творческая задумка не понравилась и Ольге Сумской.

«Это для меня как-то плохо и непонятно с точки зрения уважения к флагу. Ну, ты можешь сняться голой, если вы говорите о бодипозитиве. Самоутверждаться можно другим способом, не за счет флага. Его значимость, как символа Украины, нельзя унижать. Голое тело, покраска заборов, свалок, тротуаров в желто-голубой – тоже многовато», – говорит Ольга Сумская.

Певица Екатерина Бужинская тоже не оценила фото.

«Популярность любой ценой? Флаг зачем использовать?» – поинтересовалась певица.

Адвокат Павел Богомазов прокомментировал грозит ли уголовная ответственность за такое фото.

«То, что мы видим на певице, – больше похоже на тунику.Конечно, идентифицировать, будто это флаг – можно. Думаю, она с этой целью это и делала. Если бы над флагом совершали какие-то действия, издевались, тогда можно было говорить о признаках надругательства, а так это элемент самоидентификации».

Сама Alyona Alyona долго не комментировала бурю негатива вокруг фото, но спустя время выразила свою точку зрения в эфире программы «Сніданок з 1+1».

«Во-первых, я не хотела ничьи чувства обидеть. А во-вторых, эти люди живут в своей маленькой капсуле такого патриотизма, любви к Украине и никогда не были на Майдане и не видели, что в любом сувенирном магазине продаются трусы с флагом Украины, чем это не унижение? Для меня это двойные стандарты», – заявила рэп-исполнительница.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.