Ирина Билык показала, как выглядела в 19-летнем возрасте

Певица обнародовала архивный кадр со времен участия в «Червоній руті».

Народная артистка Украины, знаменитая певица Ирина Билык, которая в начале апреля отметила 51-й день рождения, решила напомнить поклонникам, как она выглядела в конце 80-х годов.

Читай также: Звезда «Папика» Дарья Петрожицкая рассказала о новом романе

Так, в Инстаграм-Сторис исполнительница сделала репост публикации портала MUZVAR с ее архивным снимком 32-летней давности. На фото еще совсем юная Ирина запечатлена с рыжими кудрявыми волосами. Под кадром можно увидеть интересный факт о Билык. Оказывается, артистка не любила вокальные конкурсы и за всю карьеру она участвовала только в одном из них. В 1989 году Ирина выступила на сцене первого фестиваля «Червона рута».

«Интересный факт: Участие в «Червоній руті» 1989-го стало первым и последним участием Ирины Билык в конкурсах как участницы», - говорится под архивным кадром.

«Да, это правда. Конкурсы – это не мое», - подтвердила знаменитость.

Ирина Билык в молодости Скриншот

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​