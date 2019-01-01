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Ирина Билык показала, как выглядела в 19-летнем возрасте

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Певица обнародовала архивный кадр со времен участия в «Червоній руті».
Ирина Билык показала, как выглядела в 19-летнем возрасте
Ирина Билык показала, как выглядела в 19-летнем возрасте
instagram.com/bilyk_iryna

Народная артистка Украины, знаменитая певица Ирина Билык, которая в начале апреля отметила 51-й день рождения, решила напомнить поклонникам, как она выглядела в конце 80-х годов.

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Так, в Инстаграм-Сторис исполнительница сделала репост публикации портала MUZVAR с ее архивным снимком 32-летней давности. На фото еще совсем юная Ирина запечатлена с рыжими кудрявыми волосами. Под кадром можно увидеть интересный факт о Билык. Оказывается, артистка не любила вокальные конкурсы и за всю карьеру она участвовала только в одном из них. В 1989 году Ирина выступила на сцене первого фестиваля «Червона рута».

«Интересный факт: Участие в «Червоній руті» 1989-го стало первым и последним участием Ирины Билык в конкурсах как участницы», - говорится под архивным кадром.

«Да, это правда. Конкурсы – это не мое», - подтвердила знаменитость.

Ирина Билык в молодости
Ирина Билык в молодости
Скриншот

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Теги: Ирина Билык, звезды в молодости
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Источник: ivonа bigmir)net

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