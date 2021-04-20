СМИ выяснили, сколько получают Дмитрий Гордон, Владимир Кличко, Вера Брежнева и Потап за продукты собственных торговых марок.

Как украинские звезды зарабатывают на еде во время пандемии instagram.com

Журналисты программы «Викриття», что выходит на телеканале KYIV. LIVE, узнали, на чем во время пандемии зарабатывают известные украинцы. Оказывается, боксер Владимир Кличко, рэпер Потап, певица Вера Брежнева и журналист Дмитрий Гордон решили попробовать себя в доставке и приготовлении еды.

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Так, Дмитрий Гордон запустил линию собственных конфет. Сладости изготавливают на Винницкой кондитерской фабрике. Стоимость одной коробки достигает 200 грн. Также журналист вскоре выпустит мороженое.

Гордон в шоколаде Скриншот из видео

Алексей Потапенко, более известный под сценическим именем Потап, хочет открыть учреждение общественного питания и обслуживания на выезде. По данным СМИ, рэпер уже подал документы на создание собственной торговой марки. Журналисты выяснили, что сейчас в Чернигове уже работает служба доставки под названием, указанным в представленных документах. С необычных блюд - чебупица, гибрид чебурека и пиццы. В среднем цена такого микса составляет 35 грн за штуку.

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Знаменитый украинский боксер и брат мэра Киева Владимир Кличко тоже планирует начать продажу продуктов здорового питания. Под своей торговой маркой он уже давно продает полезные вкусности в Германии. Там он предлагает покупателям протеиновые коктейли, ореховые батончики и травяные чаи. Стоимость сладкого батончика - 2 евро (56 грн), баночка каши кус-кус, киноа или чечевицы стоит 84 гривны. Дегустационные сеты в пересчете на национальную валюту составили 650 грн. Цены для украинского рынка пока не установлены. В прошлом году журнал Forbes оценил бизнес-империю боксера в более 100 миллионов долларов.

Продукты здорового питания от Владимира Кличко Скриншот из видео

Журналисты также узнали, что певицу Веру Брежневу зарегистрирована кейтеринговая служба, которая занимается проведением различных мероприятий. Кроме аренды, служба предлагает различные закуски, бутерброды и тарталетки. Ивент-пространство находится неподалеку Оперного театра, и там часто проходят уроки по истории моды, дегустации вина, а также встречи с известными людьми.

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