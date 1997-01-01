Анастасия Приходько показала свое авто за 1,5 млн гривен

Украинская певица Анастасия Приходько показала свое авто, стоимостью 1,5 млн гривен.

Анастасия Приходько instagram.com/prykhodko_official

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Специально для телеканала СТБ и программы «Невероятная правда о звездах» Анастасия Приходько показала, как выглядит ее авто снаружи и внутри. По словам знаменитости, она водит одно авто с мужем на двоих. В общей машине супруги ездят по делам, возят детей и отправляются за покупками.

В собственности артистки находится роскошный внедорожник Lexus 570. На момент покупки цена машины составила 58 тысяч долларов или 1,5 млн гривен.

Стоит отметить, что в внутри машины полнейшая чистота, за которой следит муж Анастасии. В салоне есть только самое необходимое: маски, антисептики и влажные салфетки.

Также Приходько призналась, что возит с собой несколько фотокарточек с автографом, чтобы избежать штрафа.

Поклонники пришли в восторг от увиденного, отметив, что Анастасия с супругом очень ответственные водители:

«В машине нет лишних глупостей и мусора и это здорово! Ничего не отвлекает от дороги, и чистота в машине быстрее свидетельствует о том, что Вы следите за её состоянием, следовательно, риск ДТП по причине неисправности авто равен 0,01%. Вы с мужем самые безопасные водители».

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