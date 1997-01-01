Кайли Дженнер показала свой самолет за 72,8 млн долларов
Читай также: Наталья Могилевская впервые рассказала о своих страхах
23-летняя предпринимательница Кайли Дженнер купила личный самолет в честь своего Дня рождения в августе 2020 года, чтобы путешествовать со своими родными и друзьями в любую точку миру. По данным источника The Sun, в интерьере частного транспорта преобладают белые и розовые цвета. Кожаные сиденья Кайли украсила розовыми атласными подушками и подготовила стильные маски для сна для гостей.
Более того, в самолете есть две ванные комнаты, зона отдыха для экипажа и отдельная большая комната для хранения багажа.
По данным СМИ, в настоящий момент доход Дженнер составляет не миллиард долларов, а чуть менее 900 миллионов долларов.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- “Жила в золотой клетке“: домработница Пугачевой о работе у певицы
- Принц Гарри помирился с семьей и останется в Великобритании - СМИ
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.