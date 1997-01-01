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Кайли Дженнер показала свой самолет за 72,8 млн долларов

Американская модель Кайли Дженнер приобрела личный самолет за 72, 8 млн долларов.

Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
gettyimages.com

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23-летняя предпринимательница Кайли Дженнер купила личный самолет в честь своего Дня рождения в августе 2020 года, чтобы путешествовать со своими родными и друзьями в любую точку миру. По данным источника The Sun, в интерьере частного транспорта преобладают белые и розовые цвета. Кожаные сиденья Кайли украсила розовыми атласными подушками и подготовила стильные маски для сна для гостей.

Частный самолет Кайли Дженнер
Частный самолет Кайли Дженнер
The Sun

Более того, в самолете есть две ванные комнаты, зона отдыха для экипажа и отдельная большая комната для хранения багажа.

Частный самолет Кайли Дженнер
Частный самолет Кайли Дженнер
The Sun

По данным СМИ, в настоящий момент доход Дженнер составляет не миллиард долларов, а чуть менее 900 миллионов долларов.

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Теги: Кайли Дженнер, новости, личная жизнь звезд, фото, частный самолет
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Источник: ivonа bigmir)net

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