Наталья Могилевская впервые рассказала о своих страхах

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с подписчиками личными переживаниями.

Наталья Могилевская instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Популярная исполнительница Наталья Могилевская на своей странице в Инстаграм откровенно рассказала о своих страхах. По словам знаменитости, боязнь высоких лестниц она заработала после того, как в детстве упала и разбила голову.

«Никогда раньше не рассказывала, что у меня климакофобия. Я боюсь высоких лестниц. Каждый раз, когда режиссеры придумывают мне звездный спуск на сцене с поднебесья, я вынуждена отказаться и выйти как обычно сбоку. На «Танцах» для меня было мучением выход пар на паркет. Почему? Я в детстве упала и разбила голову. Пятилетнюю девочку зашивали».

Также Могилевская призналась, что с недавнего времени у нее появилась боязнь высоты:

«А ещё акрофобия, я жутко стала бояться высоты. Раньше такого со мной не было».

Свое откровение артистка дополнила стильным снимком из недавней фотосессии, где предстала в кожаной куртке, свободных джинсах и босоножках на высоком каблуке.

Поклонники поддержали идею певицы, и рассказали о своих страхах в комментариях.

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