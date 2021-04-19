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Карантин не для всех: Тищенко устроил вечеринку во время локдауна

Комментариев: 2
Нардеп Николай Тищенко отпраздновал день рождения жены в одной из киевских гостиниц.
Карантин не для всех: Тищенко устроил вечеринку во время локдауна
Карантин не для всех: Тищенко устроил вечеринку во время локдауна
instagram.com/nikolaytyshchenko

В воскресенье, 18 апреля, экс-судья проекта «МастерШеф», нардеп от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко в карантин решил устроить шумную вечеринку в ресторане киевской гостиницы Fairmont. Поводом для нарушения правил локдауна стал день рождения его жены, Аллы Барановской. Отметим, что в столице запрещена работа ресторанов, даже тех, которые находится при отелях.

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Ранее один из помощников политика заявил, что празднование пройдет у пары дома. Однако в распоряжении телеканала KYIV.LIVE оказались фото и видео, на которых видно, как Николай и Алла развлекаются в элитном ресторане отеля и тем самым вместе с гостями нарушают карантинные правила.

Николай Тищенко устроил вечеринку на карантине
Николай Тищенко устроил вечеринку на карантине
KYIV.LIVE

В понедельник утром в Fairmont приехали две группы патрульной полиции. Вне камер правоохранители подтвердили журналистам телеканала, что получили сообщение о нарушении режима и сейчас проверяют полученную информацию.

Николай Тищенко устроил вечеринку на карантине
Николай Тищенко устроил вечеринку на карантине
KYIV.LIVE

Смотрите видеосюжет канала KYIV.LIVE о вечеринке Тищенко на карантине:

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Теги: Николай Тищенко, Алла Барановская, карантин, локдаун
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  19.04.2021, 14:43
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гость
Был в Египте. Летал с целью попить алк и пoeбать тёлочек. В итоге получилось только с первым. Весь отпуск провёл в лобби-баре. Я даже не дошёл до номера с грузчиком который нес вещи. И территории отеля не видел и ни разу не ночевал в номере,спал на полу за диванами в лобби,а раз в туалете
гость  (аноним)  19.04.2021, 14:33
Оценка:  0
гость
Ну а шо? Клмчку можно, а колямбе нет? Он тоже банки накачал и во власть пролез
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