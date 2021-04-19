Нардеп Николай Тищенко отпраздновал день рождения жены в одной из киевских гостиниц.

Карантин не для всех: Тищенко устроил вечеринку во время локдауна instagram.com/nikolaytyshchenko

В воскресенье, 18 апреля, экс-судья проекта «МастерШеф», нардеп от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко в карантин решил устроить шумную вечеринку в ресторане киевской гостиницы Fairmont. Поводом для нарушения правил локдауна стал день рождения его жены, Аллы Барановской. Отметим, что в столице запрещена работа ресторанов, даже тех, которые находится при отелях.

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Ранее один из помощников политика заявил, что празднование пройдет у пары дома. Однако в распоряжении телеканала KYIV.LIVE оказались фото и видео, на которых видно, как Николай и Алла развлекаются в элитном ресторане отеля и тем самым вместе с гостями нарушают карантинные правила.

Николай Тищенко устроил вечеринку на карантине KYIV.LIVE

В понедельник утром в Fairmont приехали две группы патрульной полиции. Вне камер правоохранители подтвердили журналистам телеканала, что получили сообщение о нарушении режима и сейчас проверяют полученную информацию.

Николай Тищенко устроил вечеринку на карантине KYIV.LIVE

Смотрите видеосюжет канала KYIV.LIVE о вечеринке Тищенко на карантине:

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