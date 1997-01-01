Олег Винник с женой и ребенком: в Сети появился «семейный портрет»

Украинский исполнитель Олег Винник не любит делиться подробностями личной жизни.

Олег Винник instagram.com/olegg.vynnyk

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На одном из фан-аккаунтов бэк-вокалистки Олега Винника, Таисии Сватко, появилось необычное фото семейного портрета. На кадре запечатлен Олег Винник и Таюне с маленьким ребенком на руках. Для фотосессии артист надел нарядный костюм, в то время как Таисия примерила пышное платье.

В Сети бурно обсуждают подлинный это портрет или же творчество фанатов:

«Прекрасная семья». «Это фотошоп». «Но на фото не сын, а девочка».

Напомним, что Олегу Виннику приписывают роман с Таисией Сватко, более известной, как Таюне. Несмотря на то, что знаменитость не комментирует эти предположения, фанаты уверены, что Таюне является его женой.

«Все личное — это табу, — утверждает певец. — Конечно, я не один, но рассказывать о своей личной жизни я не хочу. Гораздо интереснее узнать, как работает певец, на какой сцене выступает…»

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