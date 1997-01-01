Без макияжа: Ким и Кортни Кардашьян показали «честное» фото

Американская модель Ким Кардашьян поделилась с подписчиками неожиданными снимками.

Ким и Кортни Кардашьян gettyimages.com

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Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян трогательно поздравила свою старшую сестру Кортни с Днем рождения. На своей странице в Инстаграм Ким опубликовала подборку фото с сестрой в честь ее 42-летия. Знаменитость поделилась снимками из детства и юности, однако самым интересным кадром оказался тот, где сестры запечатлены без макияжа в халатах. На этом снимке видно, как звезды выглядят на самом деле.

Милые снимки Ким Кардашьян сопроводила чувственным поздравлением:

«С Днем рождения мою армянскую королеву Кортни Кардашьян! Человека, которого на этой планете я знаю дольше всех! Человека, который попробует со мной любую косметическую процедуру лол. О Корт...Второй такой нету! Ты всегда знаешь, чего хочешь в этой жизни, и никогда не будешь соответствовать идеалам других, и я так восхищаюсь этим!.. Я всегда буду тебя любить! Удачного дня рождения, ты все это заслужила!»

Поклонникам понравилось «честное» фото Ким и Кортни, и они осыпали их приятными словами в комментариях.

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