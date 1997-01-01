«Скромные» дома украинских знаменитостей: где живут звезды

Многие из украинских знаменитостей обладают не только квартирами в элитных постройках, но и загородных домами, где могут по-настоящему уединиться с природой.

Оля Полякова и Тина Кароль instagram.com/tina_karol

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Предлагаем узнать, где живут звезды украинского шоу-бизнеса.

Потап и Настя Каменских

Незадолго до свадьбы звездная пара приобрела роскошный особняк в одном из элитных поселков под Киевом. Интерьер дома выполнен в серо-белых тонах с элементами натурального дерева, а на территории имения расположен огромный открытый бассейн. Одно крыло просторного особняка отдано полностью под спортивный зал, который оснащен современными тренажерами, поскольку Настя Каменских является заядлой спортсменкой.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов

Эта известная семейная пара поселилась по соседству с кумовьями Потапом и Настей Каменских. Двухэтажный дом с панорамными окнами имеет стильный дизайн. Здесь есть просторная гостиная, выполненная в серых тонах, с камином и мягким диваном, белоснежная кухня с большим обеденным столом из необработанного дерева. На территории дома Кати и Юрия расположен огромный бассейн, а террасу украшают стильные мягкие кресла. Также Осадчая у своего особняка высадила много плодовых деревьев и кустов.

Тина Кароль

Роскошный трехэтажный дом Тины Кароль расположен в селе Зазимье под Киевом. В доме есть лаунж-зона, спортзал, просторная кухня с большими витражными окнами. Своему сыну Вениамину артистка выделила целый этаж, где есть спальня, игровая комната и уборная. Тина выбрала для себя третий этаж, где расположена гардеробная и ценная для нее вещь – белый рояль. Примечательно, что в доме нет дорогой мебели, поскольку звезда считает это глупой тратой денег. Гордостью Тины Кароль является свой сад, огород и розарий.

Оля Полякова

Загородный дом Оли Поляковой как извне, так и внутри полностью выполнен из дерева. Недавно к звездному имению достроили гостевое крыло, где есть спальня, терраса и спортивный зал. Кроме гостиной, кухни, спален и уборных в доме есть домашний кинотеатр. На большой территории расположены собственный огород, мини-ферма, конюшня и бассейн. Артистка гордится, что почти все продукты выращивает сама.

Юлия Санина и Валерий Бебко

Совсем недавно звездная пара перебралась в загородный дом современного дизайна, который состоит из панорамных окон. Комнаты в доме выполнены в спокойных оттенках с элементами дерева.

Дмитрий Монатик

Популярный исполнитель Дмитрий Монатик живет в особняке, который выполнен в белых тонах с яркими акцентами. К примеру, зеленый диван, красный холодильник и шкаф с желтыми полками. В доме есть собственная комната Монатика, которая расположена под самой крышей, где стоит пианино. Также в особняке есть игровая комната, которая оснащена огромной плазмой и диваном, где звезда коротает вечера, играя в PlayStation.

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