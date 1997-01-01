Потратил половину бюджета: Дантес рассказал о подарке Дорофеевой

Звездная семья Владимира Дантеса и Нади Дорофеевой стали ведущими шоу «Орел и Решка».

Дорофеева и Дантес instagram.com/admirable_dorofeeva

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В рамках шоу «Орел и Решка» Дантес и Дорофеева отправились в Иорданию, где Владимиру досталось лишь 100 долларов, а Наде – безлимитная золотая карточка. Несмотря на скромный бюджет, Дантес решил порадовать свою возлюбленную и купил ей кольцо из белого золота, которое стоило 50 долларов.

Дантес купил кольцо для Дорофеевой youtube.com

По словам знаменитости, в Аммане есть улица с золотыми украшениями, где продается золото даже качественнее, чем у нас.

«Золотых украшений там очень много, и они очень дорогие. Мне показывали цепочку, инкрустированную бриллиантами, за 15 тысяч долларов. Спасибо, давайте дальше», - поделился Владимир.

Надя Дорофеева так же не оставила своего мужа без сюрприза, купив ему аромапалочки.

«Я привезла Вове много классных благовоний, которые купила в Петре. Вова очень их любит, как и сухие духи - у нас дома ароматные палочки стоят в каждой точке!», - рассказала звезда.

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