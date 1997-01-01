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СМИ показали дом Могилевской и ее нового избранника

Украинская певица Наталья Могилевская переехала в небольшой коттедж на берегу Днепра.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Популярная исполнительница Наталья Могилевская поселилась в районе дачного массива Осокорки. Журналисты Kyiv Live, заметили знаменитость во время прогулки по пляжу с собакой и якобы новым избранником.

По словам соседей, в свободное время звезда занимается духовными практиками и йогой на террасе арендованного коттеджа. Приусадебный участок звездного дома небольшой, но весьма уютный. Домик украшают восточные фонарики и полотно с изображением индийского слона мудрости.

Несмотря на то, что собственного пляжа в доме нет, река расположена в 50-ти метрах от коттеджа, где Могилевская и прогуливается со своим питомцем.

Наталья не комментирует свою личную жизнь и не раскрывает личность мужчины, который был неоднократно замечен с ней.

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Теги: Наталья Могилевская, где живут знаменитости, новости, видео
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Источник: ivonа bigmir)net

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