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Кэти Перри рассказала, какие у нее отношения с бывшей женой Орландо Блума

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Кэти Перри и Миранда Керр провели совместный прямой эфир в Инстаграм и обсудили свои отношения.
Кэти Перри рассказала, какие у нее отношения с бывшей женой Орландо Блума
Кэти Перри рассказала, какие у нее отношения с бывшей женой Орландо Блума
Getty images

Известная американская певица Кэти Перри дала понять фанам, что у нее очень теплые отношения с бывшей супругой ее возлюбленного, британского актера Орландо Блума. Так, на днях Перри приняла участие в прямом эфире в Инстаграм австралийской супермодели Миранды Керр, на которой Блум был женат с 2010-го по 2013 год.

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Знаменитости обсудили тему материнства. Миранда отметила, что дети – это лучшее, что может быть в жизни. Кэти согласилась с моделью и призналась, что очень счастлива, что родила дочь.

«Я чувствую, что у меня есть возможность достичь любой вершины, особенно в плане карьеры, и за это я очень благодарна. Но ничто нельзя сравнить с тем чувством, когда у меня появилась дочь. Это было лучшее решение», - заявила Перри.

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Кроме того, Кэти призналась, что считает Миранду частью своей «современной» семьи и с юмором добавила, что неплохо иметь среди знакомых человека, который занимается производством косметики (Керр запустила собственную линию органической косметики Kora Organics).

«В нашей современной семье она, наверное, больше всех заботится о своем здоровье. Один из самых больших плюсов близких отношений с Мирандой - это то, что я могу попробовать все ее продукты самой первой. Особенно приятно, когда Флинн (10-летний сын Керр и Блума – ред.) приходит к нам с полным рюкзаком ее косметики», - поделилась Кэти.

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Теги: Кэти Перри, Миранда Керр, Орландо Блум
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Источник: ivonа bigmir)net

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