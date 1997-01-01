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В Сети показали, как изменилась внешность Кейт Уинслет со времен «Титаника»

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Узнайте, как изменилась исполнительница роли Розы Дьюитт Бьюкейтер за 24 года.
В Сети показали, как изменилась внешность Кейт Уинслет со времен «Титаника»
В Сети показали, как изменилась внешность Кейт Уинслет со времен «Титаника»
Getty images

В Сети показали, как за 24 года изменилась популярная британская актриса Кейт Уинслет. На официальной странице программы «Зірковий шлях» в Инстаграм был обнародован коллаж из архивного и современного фото звезды.

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Так, на первом кадре Кейт запечатлена еще совсем юной в полупрозрачном платье-ночнушке с цветочным принтом и яркими рыжими волосами. Снимок был сделан в 1997 году после выхода знаменитого фильма «Титатик», где Уинслет сыграла главную героиню по имени Роза Дьюитт Бьюкейтер.

Второе фото было сделано не так давно на одной из фотосессий актрисы. На нем 45-летняя Кейт позировала в белой рубашке, черных брюках и со светлыми волосами.

«Кейт Уинслет 1997 года и сейчас. Именно тогда вышел фильм «Титаник», который сделал Кейт и ее партнера Леонардо Ди Каприо безоговорочными звездами. Киноистория любви стала легендарной. Более того, под нее до сих пор плачут миллионы. К слову, на первом фото актрисе 22, а на втором – 45», - говорится в описании к коллажу.

Кейт Уинслет в 1997 году и сейчас
Кейт Уинслет в 1997 году и сейчас
instagram.com/zirkovyi_shlyah

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Теги: Кейт Уинслет, Титаник
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Источник: ivonа bigmir)net

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