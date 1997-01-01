ТОП-5 звезд, владеющих ресторанами

Амбиции знаменитостей не дают им покоя, и они стараются увеличить свой доход и влияние, открыв собственный бизнес.

Ани Лорак и Леди Гага gettyimages.com

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Предлагаем подборку знаменитостей, которые открыли собственный общепит.

Ани Лорак

Популярная исполнительница Ани Лорак в центре Киева открыла свой ресторан «Angel lounge». Интерьер ресторана посвящен украинской звезде: на зеркалах написаны тексты ее песен, а на стенах висят ее фото. В меню любимые блюда звезды названы цитатами из ее песен. Здесь подают блюда итальянской, французской, испанской и турецкой кухни.

Ани Лорак gettyimages.com

Потап

Украинский продюсер Алексей Потапенко, более известный как Потап, открыл в центре столицы заведение «MOZGI bar&shop». Это не только ресторан, но и магазин, и студия звукозаписи. Интерьер оформлен в стиле стимпанк, который объединяет паровые машины и высокие технологии. Также отличительной чертой звездного заведения является свое радио, для которого Потап записал несколько треков. В меню заведения сделан упор на мясные блюда.

Леди Гага

Американская певица Леди Гага стала совладелицей итальянской закусочной Joanne Trattoria в Нью-Йорке. Изначально заведением владели ее родители, однако артистка решила продолжить семейное дело, поскольку без ума от уютной атмосферы и потрясающей еды, на которой она выросла.

Леди Гага gettyimages.com

Роберт Де Ниро

Известный американский актер и продюсер Роберт Де Ниро еще в 1994 году открыл ресторан Nobu в Нью-Йорке. Его заведение имело ошеломительный успех, и вскоре сеть выросла до 39 ресторанов и 8 люксовых отелей на пяти континентах. Более того, Роберт Де Ниро стал совладельцем ресторанов Tribeca Grill и Locanda Verde.

Робер Де Ниро gettyimages.com

Михаил Поплавский

Украинский певец и ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский открыл у себя на родине детское кафе «ПоплавОк». В городе Благовещенское, Кировоградской области, открылось детское кафе, которое назвали украинским Диснейлендом. Интерьер оформлен в детском стиле, с изображением героев сказок и мультфильмов. Кроме сладких лакомств в заведении есть приставки PlayStation с популярными играми, аэрохоккей и другие развлечения.

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