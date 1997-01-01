Евгений Кошевой признался, что посещает косметолога

Актер Студии «Квартал-95» Евгений Кошевой откровенно рассказал, что прибегает к бьюти-процедурам.

Евгений Кошевой instagram.com/evgenii.koshevoi

Читай также: Что коллекционируют звезды: ТОП-10 необычных хобби

В недавнем интервью программе «Світське життя» Евгений Кошевой признался, что пользуется услугами косметолога. По словам знаменитости, он обожает массаж лица и посещает косметолога из-за возрастных изменений. Поскольку он публичный человек, то следит за своим внешним видом, а бьюти-процедуры – это надежный способ выглядеть моложе своих лет.

«Я не могу сказать, что это старость, может это зрелость. К старости еще лет 5. В жизни надо попробовать все. У косметолога супер. Знаете, я бы там жил — ты лежишь себе, тебе массируют лицо. Засыпаешь, видишь сны красивые, цветные. Очень хорошо! Кожа потом мягонькая, шелковистая, белая и пушистая», — отметил звезда.

Также Кошевой рассказал о своей младшей дочери Серафиме, которая решила заниматься вокалом после просмотра шоу «Голос країни».

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.