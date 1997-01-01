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52-летняя Дженнифер Энистон готовится стать мамой – СМИ

Голливудская актриса Дженнифер Энистон решилась усыновить ребенка.

Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
gettyimages.com

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По данным издания Closer, Дженнифер Энистон занимается подготовкой всех необходимых документов для того, чтобы удочерить девочку из мексиканского детского дома Casa Hogar Sion.

Инсайдер рассказал, что об этом Дженнифер рассказала на съемках долгожданного эпизода сериала «Друзья».

«Дженнифер почувствовала, что воссоединение «Друзей» – идеальный момент, чтобы сказать о своем решении усыновить ребенка. Хотя девочки уже знали, поскольку они часто видятся. Новость главным образом предназначалась для мужской половины актерского состава, потому что с мальчиками Энистон видится не слишком часто из-за сложного рабочего графика и множества других дел».

Говорят, что актеры из всеми любимого сериала поддержали желание Дженнифер Энистон стать мамой.

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Теги: Дженнифер Энистон, усыновление, усыновить ребенка, новости
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Источник: ivоna bigmir)net

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