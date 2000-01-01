Певица Анна Седокова рассказала, как планирует свой день.

Как успеть все на свете: Советы от Анны Седоковой instagram.com/annasedokova

Известная певица, ведущая и бизнесвумен Анна Седокова, которая в в начале 2000-х годах была одной из солисток трио ВИА Гра, поделилась с поклонниками полезными советами.

Читай также: ТОП-10 знаменитостей, которые преуспели в бизнесе

На своей странице в Инстаграм 38-летняя исполнительница разместила пост на тему таймменеджмента. Анна решила рассказать, как планирует свой день, чтобы успеть сделать все дела и не забыть об уходе за собой.

«Делюсь с вами небольшими секретиками, которыми пользуюсь, чтобы успевать везде и не забывать о своей бьюти-рутине.

✅Я занимаюсь планированием вечером. Утро это уже для осуществления. Вечером (в идеале 18.00) я открываю свои приложения или блокнот и пишу. Но! Планирование со дня на день - это тоже утопия. Если сложно планировать на месяц, то начинайте с недели.

✅Закладываем время не только на рабочие процессы, но и на отдых от них.

✅ Разделяю и властвую. Если проблема (читай задача и только так) кажется неподъёмной, я не дроблю. Большое путешествие помните с чего начинается? Все хотят заработать миллион, но забывают, что он складывается из тысяч.

✅Я всегда пользуюсь проверенными средствами, чтобы поддерживать свою красоту и быть уверенной в результате.

✅ Все равно не получится с точностью как задумали, ведь даже у машин не получается. А ты просто человек. Так что пропиши заранее все риски и планы отступления. Пример: завтра пойду в зал! А что если не пойду? 20 мин домашние упражнения и 40 мин пройдусь до нужной точки, вместо того чтоб проехаться. Это мое любимое упражнение для координации мыслей. Просто пройтись», - написала Седокова.⠀

Вам будет интересно прочитать на Ivona: